Оршанские коммунальщики завышали цены на услуги

4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Оршанский межрайонный комитет государственного контроля выявил факты завышения стоимости работ специализированных коммунальных предприятий, сообщили БЕЛТА в КГК Витебской области.

Сотрудники госконтроля проверили, как используются средства на содержание и благоустройство территории Оршанского района, в том числе объектов улично-дорожной сети. "Выяснилось, что стоимость работ формировалась специализированными коммунальными предприятиями с превышением допустимого уровня рентабельности и с включением в себестоимость услуг выплат, не соответствующих действующим нормам. В итоге с 2016 года предприятия излишне получили из бюджета Br905 тыс.", - рассказали в КГК региона.

По результатам мониторинга предприятиям направлены рекомендации по устранению нарушений и возмещению в бюджет незаконно полученных денег. Исполнение рекомендаций взято на контроль.

В Оршанском районе за нарушение правил содержания населенных пунктов, порядка использования земель, санитарных норм и правил к административной ответственности в 2019 году привлечен 21 человек, в этом году - три сотрудника организаций.-0-