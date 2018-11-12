Оршанский авиаремонтный завод вышел из убытков - Госкомвоенпром

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский авиаремонтный завод выходит на устойчивую работу. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

По словам руководителя ведомства, будущее у названного предприятия однозначно есть. "Решение, которое принял Президент о возврате завода в собственность государства, выполнено. В настоящее время Оршанский авиаремонтный завод полностью перешел в собственность государства. Инвестиционные договоры с прежними инвесторами расторгнуты. Акции предприятия сейчас переданы в ведение Государственного военно-промышленного комитета", - отметил Роман Головченко.

Весь прошедший месяц шла очень интенсивная работа по поиску тех направлений развития, которые бы позволили обеспечить бесперебойную работу завода и сохранение его в качестве авиаремонтного предприятия. "Мы рассматривали несколько вариантов: оставить его как отдельное предприятие или, возможно, объединить в холдинг... Но окончательно решение было принято сохранить завод в качестве отдельного предприятия и юридического лица. Мы представили трудовому коллективу новое руководство, рассказали людям о том, как оно собирается выводить предприятие на безубыточную работу, - сказал председатель Госкомвоенпрома. - Кстати, по итогам октября впервые за последние годы завод имеет чистый положительный баланс. То есть он вышел из убытков. Благодаря тому, что мы обеспечили уже работу над конкретными заказами - ремонтом вертолетной техники".

Роман Головченко уточнил, что в настоящее время в цеху предприятия стоит вертолетная техника иностранных заказчиков, выполняются ремонтные работы.

"Завод будет развиваться. Помимо его традиционной сферы компетенции - ремонта вертолетной техники типа Ми-8 и Ми-24 - есть и другие направления, в том числе по беспилотной авиации, которые мы планируем развивать на этом предприятии", - добавил руководитель ведомства.-0-