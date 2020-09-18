Осенние ярмарки пройдут во всех районах Минска в эти выходные

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные, 19-20 сентября, сельскохозяйственные ярмарки организуют во всех районах столицы, сообщили БЕЛТА в Минском горисполкоме.

Так, в Заводском районе купить продукты можно на площадке у "Чижовка-Арены" и у МФК "Мандарин", в Ленинском - на парковке по проспекту Рокоссовского, 114. В Московском районе посетить осеннюю ярмарку можно на проспекте Газеты "Правда", 40, а в Октябрьском - в жилом районе Сокол на улицах Асаналиева, 44 и Барамзиной, 10а.

Приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты в Партизанском районе предлагают на Филимонова, 13/1, в Первомайском - на Руссиянова, 1. Торговля будет организована также в Советском районе в парке Дружбы народов, во Фрунзенском - на площадке у ТЦ "Максимус", в Центральном районе - у кинотеатра "Киев".

Ярмарки будут работать с 10.00 до 16.00.-0-