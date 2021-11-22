Основными темами форума #GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными направлениями регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Витебске определены цифровые решения в таких сферах деятельности, как нефтехимическая, энергетическая, лесная и культурная. Об этом сообщила сегодня первый заместитель директора РУП "Национальный центр обмена трафиком" Татьяна Туромша на пресс-конференции в БЕЛТА.

"Форум #GBCregions в Витебске станет уже четвертым по счету. До этого мы успешно провели форумы в Гомеле, Бресте и Гродно. Для каждой площадки организаторы готовят специальную стратегию. Например, на предыдущих формах мы обсуждали инновации в сельском хозяйстве, внедрение точного земледелия и беспилотного транспорта в сельском хозяйстве, а также экономический эффект, которого достигают организации после данных внедрений. На ряде форумов обсуждали цифровые инновации в области легкой промышленности, цифровую трансформацию в медицине, образовании и других сферах. На форуме в Витебске участники также планируют обсудить такие темы, как инновации и цифровые трансформации в области энергетики, лесной промышленности и культуры", - отметила Татьяна Туромша.

По ее словам, актуальность данных форумов можно подчеркнуть несколькими аспектами. "Первое - это заинтересованность первых лиц министерств и концернов в организации данных форумов, чтобы поделиться тем, что уже достигнуто, и узнать о нововведениях. Также мы видим огромное желание председателей областных исполнительных комитетов принять у себя такие форумы, собрать как можно большее количество участников, представителей госорганов и организаций различных форм собственности, чтобы повысить их информированность об инновациях и достижениях в разных сферах экономики нашей страны", - подчеркнула первый заместитель директора.

Эксперт отметила, что от форума к форуму растет количество организаций, заинтересованных стать партнерами данного мероприятия. "Они хотят рассказать о своих инновационных услугах и продуктах, поделиться экономическим эффектом или рассказать, какой эффект может быть достигнут при их внедрении. Для нас, как для организаторов форума, очень важна обратная связь, которую мы получаем после каждого форума. Это, например, проведение специальных встреч, переговоров и, конечно же, заключение новых контрактов. Приятно, что некогда возникшая идея стала базисом развития новой концепции стратегии цифровизации нашей страны", - сообщила Татьяна Туромша.

Заместитель директора по коммерческим вопросам Национального центра электронных услуг Наталия Кочина в свою очередь отметила, что всех участников форума, спикеров и партнеров всегда интересуют проекты, связанные с развитием электронного правительства, систем и способов защиты персональных данных в связи с принятием ряда нормативных правовых актов. "Конечно же, граждан и представителей бизнеса волнуют вопросы безопасного доступа и получения электронных услуг и цифровых сервисов. Во время форума Национальный центр электронных услуг осветит те проекты и решения, которые государство уже готово предоставить гражданам и представителям бизнеса для удовлетворения их потребностей в коммуникации с государством. Особенно это актуально с началом выдачи биометрических документов и принятием закона о защите персональных данных", - подчеркнула она.

Заместитель директора Национального центра защиты персональных данных Сергей Задиран также сообщил, что тема защиты персональных данных всегда присутствовала в повестке региональных семинаров #GBCregions. "На форумах была предоставлена возможность послушать экспертное мнение по данному вопросу, услышать представителей органов - разработчиков соответствующего законодательства, чтобы период подготовительных мероприятий пройти с наибольшей эффективностью. Форум в Витебске не станет исключением, там также будет освещена тема, связанная с вопросами защиты персональных данных, но уже с учетом новых правовых реалий. А реалии таковы, что 15 ноября в полной объеме вступили в силу положения закона "О защите персональных данных". С этого дня обработка персональных данных, работа всех участников этих отношений должна основываться и строиться строго с соблюдением соответствующих положений закона", - проинформировал эксперт.

Сергей Задиран напомнил, что этим документом создан уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. "Он называется Национальный центр защиты персональных данных. Центр призван обеспечить надлежащее исполнение закона, эффективную защиту прав граждан при обработке их персональных данных", - добавил он.

Участники форума также смогут узнать о защищенном сегменте Единой республиканской сети передачи данных, что особо актуально для объектов энергетической сферы Беларуси. В Витебске будут представлены крупные цифровые проекты, связанные с информационными системами музеев, библиотек и архивов, в части предоставления масштабного объектного хранилища на республиканской облачной платформе, уникальность которого связана с возможностью размещения больших массивов данных.

В мероприятии примут участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений.

Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступят организаторами данного мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Витебского облисполкома.-0-