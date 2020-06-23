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23 июня 2020, 14:22

Останки четырех бойцов Красной армии обнаружили поисковики в Могилевском районе

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23 июня, Тишовка /Корр. БЕЛТА/. Останки четырех бойцов Красной армии обнаружили поисковики клуба "Виккру" в первый день раскопок на поле у деревни Тишовка в Могилевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в двух местах мы обнаружили останки четырех советских солдат. В ямах они лежат по двое. Вместе с ними нашли личные вещи, остатки снаряжения: кобуры, подсумки, каски, саперные лопатки, противогазы. Один из найденных солдат, вероятно, был из командного состава. Такое предположение мы сделали по сохранившимся сапогам: это не солдатские "кирзачи", а кожаные хромовые сапоги. Такую обувь носил командный состав Красной армии, - рассказал руководитель поискового клуба "Виккру" историк Николай Борисенко. - Вместе с солдатами мы нашли четыре медальона-ладанки. Однако восстановить информацию по содержанию медальонов вряд ли получится: их делали из металла, за столько лет в земле они покрылись сильной ржавчиной и повредили бумагу внутри. Но мы надеемся, что сможем обнаружить какие-либо документы или личные вещи, которые помогут восстановить имена солдат".

В 1941 году здесь располагался 3-й батальон 388-го стрелкового полка под командованием Семена Кутепова. Предположительно на этом поле был артиллерийский командный пункт. Как отметил Николай Борисенко, здесь корректировали направление артиллерийского огня по наступающим силам немецко-фашистских захватчиков. "Возвышенность позволяла вовремя заметить врага со всех сторон. Судя по нашим раскопкам, мы нашли не плановые захоронения. После боя местные жители ходили по полю и присыпали погибших в ямах и окопах. Такие стихийные захоронения мы и обнаружили. Все сопутствующие находки говорят о том, что мы обнаружили солдат, участвовавших в обороне Могилева в 1941 году. Отлично сохранилась стеклянная фляжка - ни одной трещины. В начале войны их использовали наравне с металлическими".

Во время раскопок с одним из бойцов нашли небольшое зеркало. Судя по месторасположению, оно лежало в нагрудном кармане солдата. Как отметили специалисты, это свидетельствует о том, что форма, в которую был одет боец, образца 1935 года. Такую амуницию использовали в начале войны.

"Работать на этом участке мы будем до конца недели. Есть вероятность, что где-то на этом поле могут быть останки полковника Семена Кутепова. Его судьба до сих пор остается неизвестной. По одной из версий, он бесследно исчез по пути из штаба 172-й стрелковой дивизии, который находился в здании современной средней школы №11 в Могилеве. А штаб 388-го стрелкового полка размещался неподалеку отсюда. Будет великая удача, если мы обнаружим останки самого полковника Кутепова", - поделился Николай Борисенко.

На поле у деревни Тишовки работают могилевские поисковики с представителями 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны - всего около 40 человек.-0-

Фото Олега Фойницкого

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