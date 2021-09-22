Останки летчика обнаружены в сбитом в войну самолете в Кобринском районе

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты приступили к исследованию останков человека, обнаруженных в самолете, сбитом в годы Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Эхо войны отозвалось на поле вблизи дороги между деревнями Полятичи и Батчи. Там, в предполагаемом месте крушения самолета, члены историко-патриотическо-технического отряда "Авиапоиск-Брест" вели раскопки. В результате на поверхность были извлечены части самолета и пулеметы времен войны, а также останки человека.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа со специалистами областного управления и Кобринского межрайонного отдела ГКСЭ. Все найденное направили на экспертизу. Предварительно судебный эксперт установил, что останки принадлежат одному человеку, давность их свыше 50 лет.

Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-