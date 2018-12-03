Останки погибшего под Могилевом красноармейца переданы в Пензенскую область

3 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском профессиональном агролесотехническом колледже имени К.П.Орловского сегодня состоялась церемония передачи останков погибшего под Могилевом красноармейца Степана Бердычева в Пензенскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Воин погиб под деревней Сидоровичи Могилевского района в первой половине июля 1941 года при обороне Днепровского рубежа. Его останки, а также разведчика Ивана Рубана, уроженца Черниговской области Украина, были обнаружены рядом с шоссе Могилев-Гомель 3 октября бойцами 52-го поискового специализированного батальона Министерства обороны вместе с могилевскими поисковиками.

Капсула с останками, вкладыш медальона и личные вещи Степана Бердычева переданы координатору международного проекта "Дорога домой", представителю Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Андрею Лященко. Много лет в рамках проекта он перевозит останки солдат из страны в страну, чтобы вернуть погибших на родную землю.

"Прах Степана Бердычева 10 декабря будет перезахоронен на родине. Представители администрации Даниловского района Пензенской области уже сообщили, что для траурной церемонии все готово. В настоящее время решается вопрос о месте захоронения красноармейца: либо в его родном селе Каргалейка, либо в братской могиле в райцентре", - рассказал Андрей Лященко.

Он высказал слова благодарности могилевским поисковикам за проделанную работу и оказанную помощь.-0-

Фото Олега Фойницкого