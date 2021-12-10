Останки погибшего в 1941 году под Кобрином летчика захоронят на его родине в России

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Останки погибшего в 1941 году в Кобринском районе летчика перезахоронят в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области. Об этом сегодня рассказал журналистам внучатый племянник летчика Максим Кучмин, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале этой осени члены историко-патриотическо-технического отряда "Авиапоиск-Брест" между деревнями Полятичи и Батчи обследовали предполагаемое место падения самолета. На поверхность были извлечены части бомбардировщика, пулеметы и мумифицированные останки человека. Им оказался младший сержант Петр Александрович Шмыгов 1920 года рождения. Брестские поисковики связались с российскими коллегами, и за несколько дней удалось найти родственников летчика.

"В нашей большой семье никто не сомневался, что он вернется. Моя бабушка - его младшая сестра - до последнего ждала. Его подняли 17 сентября. Уже 19 сентября мы нашлись. Сразу же начали искать возможности, чтобы вернуть деда на родину и похоронить вместе с его мамой, которая его ждала и не дождалась", - рассказал Максим Кучмин.

Петр Шмыгов погиб, когда ему был всего 21 год. Он прожил непростую жизнь. В семье воспитывались пятеро детей, Петр был старшим. Когда ему было 10 лет, умер отец, и на хрупкие плечи мальчика легла забота о домочадцах. Позже он поступил на гусевский рабфак, работал на заводе. В 1938 году ушел в армию, стал летчиком. Со службы отправлял в помощь матери деньги. В конце июня 1941 года парень собирался в отпуск. Мечтам не суждено было сбыться: 80 лет он считался пропавшим без вести.

С репатриацией семье помогли белорусские и российские власти. "Это первый такой опыт (обычно он бывает непростым). С белорусской стороной прошли все пути, и сегодня мы здесь. Считали своим обязательством помочь родственникам. Из нашего сельского поселения более 1,4 тыс. человек ушли на фронт. Из них не вернулся каждый третий, около 100 пропали без вести. Одного из них мы возвращаем домой. Это очень важно для нас", - подчеркнул глава администрации поселка Великодворский Юрий Ухваткин.

Максим Кучмин и Юрий Ухваткин приехали сегодня утром в Брест. Мужчины посетили Брестскую крепость. Также у них намечена встреча с поисковиками, затем россияне поедут на место падения самолета. В Кобринском районе 11 декабря состоится церемония передачи тела защитника. На 13 декабря запланировано захоронение останков в поселке Великодворский. Церемония пройдет со всем воинскими почестями.-0-