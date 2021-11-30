Останки погибших в годы войны мирных жителей захоронят в Ушачском районе

30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на гражданском кладбище деревни Ровбы Ушачского района захоронят останки мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.

Кости жертв нашли в августе во время поисковых работ возле деревни Заборовно, которые проводили по уголовному делу о геноциде времен войны. Бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона извлекли останки предположительно 8 человек. Эти люди погибли в ходе карательной операции в мае 1944 года.

Полоцко-Лепельская партизанская зона была одной из самых крупных в БССР и охватывала весь Ушачский, части Полоцкого, Глубокского, Докшицкого, Лепельского, Бешенковичского и Шумилинского районов. Штаб партизанского соединения находился в Ушачах. На этой территории располагалось более 1,2 тыс. населенных пунктов, где проживали около 80 тыс. человек. Оккупанты пытались очистить свои тылы от партизан и весной 1944 года провели большую карательную операцию, 25 суток шли тяжелые бои. В ночь с 4 на 5 мая партизаны осуществили прорыв огненного кольца, вместе с ними смогли освободиться и более 15 тыс. мирных жителей.-0-