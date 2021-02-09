Остановки в движении городского транспорта и большие пробки: снегопад в Минске доставил хлопот

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжительный снегопад осложнил дорожную обстановку в Минске: с самого утра на дорогах большие пробки, случаются остановки в движении общественного транспорта, сообщает БЕЛТА.

Онлайн-сервис "Яндекс. Пробки" в данный момент фиксирует самый высокий уровень загруженности трафика: пробки составляют 10 баллов.

Некоторые автомобилисты не справляются со сложными дорожными условиями, из-за чего ДТП происходят чаще.

"С 8.39 в 1-м переулке Кольцова в обоих направлениях из-за ДТП стороннего транспорта остановлено движение троллейбусов на маршрутах № 34, 46, 53 и автобусов на маршрутах № 13, 24, 133. Движение троллейбусов № 34, 46, 53 организовано до площади Бангалор, автобусов № 24, 133 организовано по улицам Кольцова, Логойский тракт, Гамарника, № 13 - по Логойскому тракту, Гамарника", - сообщают в ГП "Минсктранс".-0-