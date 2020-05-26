От экоеды до мини-копии человека: онлайн-праздник "Гомельская Весна" объединил более 70 мастеров

26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-праздник ремесленников "Гомельская Весна" объединил мастеров из разных уголков Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском отделении БелТПП.

На виртуальной площадке международной выставки "Весна в Гомеле" 74 мастера представляют изделия из дерева, детские игрушки, декор, посуду, украшения и панно из керамики, натуральную косметику, одежду, предметы интерьера, аксессуары, фермерскую еду и экопродукты. К выставке присоединяются новые участники.

На сайте представлены визитки-презентации ремесленников, их контакты. Одни мастера предлагают, к примеру, ощутить дыхание дерева в своем доме, заказав авторскую деревянную посуду, разделочные и сервировочные доски из массива ценных пород, романтические столики для двоих, кухонные аксессуары и многое другое. Ценители необычных вкусов могут попробовать соленую, мятную, кокосовую, кофейную карамель из натуральных ингредиентов. Создатели игрушек готовы смастерить кукольную мини-копию человека.

Участники выставки готовы доставить изделия в любую точку мира.

В этом году международная выставка "Весна в Гомеле" проходит онлайн. Она развернулась на трех основных площадках. "Деловая Весна" предлагает вебинары, презентации продукции и услуг предприятий, В2В-переговоры. "Вкусная Весна" презентует рестораны, кафе, бары и розничную торговлю. А "Гомельская Весна" показывает потенциал ремесленников.

За 20 лет выставка "Весна в Гомеле" стала визитной карточкой Гомельской области, самым значимым событием региона, в котором участвуют власти, члены правительства, руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и представители бизнеса. В 2019 году на более чем 5 тыс. кв.м была представлена продукция 300 белорусских и иностранных компаний.

Мероприятие организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома.-0-