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25 сентября 2019, 20:52

От социальной сферы до развития производственной базы - Кочанова посетила с рабочей поездкой Бобруйск

Наталья Кочанова во время посещения "Бобруйскагромаша"
Наталья Кочанова во время посещения "Бобруйскагромаша"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова побывала сегодня с рабочей поездкой в Бобруйске, где встретилась с представителями местных органов власти, посетила ряд предприятий и ознакомилась с социальной жизнью города, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова напомнила, что Бобруйск относится к числу 11 городов с численностью населения более 80 тыс. человек, которые попали в программу опережающего развития. Она отметила, что в прежние годы много внимания уделялось развитию агрогородков, приведению в порядок областных центров. "Сейчас пришло время более пристально взглянуть на такие города, где большое количество производительных сил, где сосредоточены производства, предприятия", - подчеркнула глава Администрации Президента.

Представителям местных органов власти Наталья Кочанова напомнила о ключевых требованиях Президента: содействие занятости, контроль за ценообразованием и обеспечение роста заработной платы. Она добавила, что подробно ознакомилась с планами по развитию города, но хотела бы услышать мнения местной власти, чего не хватает для более динамичного развития Бобруйска. "Очень важно то, что чувствуете и знаете вы. Люди в регионах очень тонко и четко понимают, что нужно делать в своем городе или районе, области. Мы должны сверять часы для того, чтобы понимать, какие еще законы, указы и постановления нужны, где еще есть вопросы, которые необходимо урегулировать", - отметила глава Администрации.

В Бобруйске Наталья Кочанова ознакомилась с благоустройством города, посетила новые микрорайоны, находящуюся здесь одну из трех умных школ Могилевской области, побывала на "Бобруйскагромаше" и "Красном пищевике".

Средняя школа №34 не случайно попала в программу визита главы Администрации. Это учреждение она посещала еще в начале строительства. Открыли школу в прошлом году. В этот раз Наталья Кочанова ознакомилась с организацией учебного и воспитательного процессов, питания, работой спортивных секций и кружков.

"Конечно, это замечательный объект. Самое главное, что это востребованная школа, в том районе, где она нужна - где сосредоточено большое количество людей, - отметила Наталья Кочанова во время общения с журналистами. - Я еще раз посмотрела на те вопросы, на которых акцентировал внимание глава государства, по развитию образования: нагрузка на учеников, питание в школах, воспитательный процесс, отношение к спорту. Хочу сказать, что это великолепная школа, здесь хороший коллектив".

Одно из главных предприятий города - "Бобруйскагромаш". В холдинг входят шесть заводов с общей численностью почти 2,4 тыс. человек. Управляющая компания холдинга насчитывает около 1,9 тыс. работников. Средняя зарплата здесь свыше Br820.

Наталья Кочанова ознакомилась в выпускаемой предприятием продукцией, посетила несколько цехов, где пообщалась с руководством компании и рядовыми сотрудниками. Глава Администрации Президента, в частности, интересовалась перспективами развития предприятия, планами по расширению производства и выпуску новой техники, освоением новых рынков. Как доложили Наталье Кочановой, рентабельность продаж на предприятии "Бобруйскагромаш" в январе-сентябре составила 7%, чистая прибыль достигла Br2 млн. Экспорт за эти месяцы увеличился более чем на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас предприятие активно осваивает рынки Африки и Европейского союза. Прорабатываются контракты с Кенией, Замбией, Того, Мадагаскаром, Литвой, Сербией, Швецией. Развивается сотрудничество и с традиционными партнерами: Россией, Казахстаном, Узбекистаном.

"Чувствуется, что здесь есть хозяйская рука, порядок. Самое главное, что люди работают, есть загруженность. Техника, которая выпускается, востребована сегодня. Снижение складских запасов - это очень важно, потому что выпустить можно, но важно еще и реализовать эту продукцию. Здесь нет никаких проблем с реализацией", - отметила Наталья Кочанова.

По ее мнению, предприятию также необходимо работать с учащимися старших классов, помогая им в выборе будущей профессии. Побывав на производстве, констатировала Наталья Кочанова, они смогут познакомиться с особенностями различных рабочих профессий и, возможно, сделать выбор в их пользу. "Когда пройдешь и посмотришь - такой график работы, такая зарплата, общежития, это поможет ребятам сориентироваться, и они пойдут в училище", - считает глава Администрации.

В целом Наталья Кочанова позитивно оценила нынешнее состояние города и его предприятий. "Я была здесь раньше, и у меня было свое впечатление об этом городе. Но то, что я увидела сегодня, меня порадовало", - резюмировала она.-0-

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Бобруйск Кочанова
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