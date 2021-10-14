От вестибюля до поездов: рейды по соблюдению масочного режима проходят в минском метро

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной подземке с 13 октября инспекторы службы безопасности проводят внезапные рейды по соблюдению масочного режима.

С момента введения в Минске обязательного масочного режима (решением исполнительных органов власти) в метрополитене озаботились прежде всего соблюдением этого требования самими работниками, а также пассажирами. Им инспекторы службы безопасности у турникетов настоятельно рекомендовали надевать маски (в том числе носить их правильно, чтобы повязка полностью закрывала органы дыхания). Время от времени проводились внутренние внезапные проверки соблюдения масочного режима и социальной дистанции.-0-