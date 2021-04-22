Отборочный этап конкурса "Мисс Беларусь" пройдет в Могилеве 24 апреля

22 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отборочный этап национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" пройдет в Могилеве 24 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили во Дворце культуры области в Могилеве.

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с порядком и проведением национального конкурса красоты, заполнить анкету и выслать ее на электронный адрес miss@dko-mogilev.by с пометкой "Заявка на участие в региональном отборе конкурса". К анкете необходимо прикрепить две фотографии высокого качества: в полный рост и портретный снимок.

В конкурсе могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными. Они должны быть гражданками Беларуси и постоянно проживать на территории страны независимо от учебы или работы.

"Участницами могут быть девушки в возрасте от 18 до 24 лет (включительно на дату проведения финала). Среди обязательных условий - рост не ниже 170 см, отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Также девушки не должны состоять в браке и иметь детей", - отметили организаторы.

К участию в конкурсе не допускаются обладательницы титула "Мисс Беларусь" и победительницы в номинациях предыдущих национальных конкурсов красоты, а также лица, имеющие отношение к фото- и видеоматериалам, носящим эротический или порнографический характер.

Последний день подачи заявок - 23 апреля.

В день регионального отбора регистрация будет проходить до 10.45 во Дворце культуры области в Могилеве. Начало отбора - 11.00.-0-