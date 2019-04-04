Отделение банка возобновит работу в одном из микрорайонов Мозыря во II квартале

4 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Отделение ОАО "АСБ Беларусбанк" возобновит работу в одном из микрорайонов Мозыря во втором квартале текущего года. Такие сроки были озвучены сегодня во время посещения объекта помощником Президента Беларуси - инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отделение банка по улице Пролетарской райцентра работало с 90-х годов прошлого столетия и обслуживало около 6 тыс. человек. Однако в ноябре минувшего года его закрыли: банк продал здание. Ближайшее отделение находится в радиусе 2,5 км. Поблизости есть инфокиоск и банкомат, но местным жителям гораздо удобнее пользоваться банковскими услугами именно в отделении. Просьбу о возобновлении его работы на прежнем месте горожане озвучили накануне "Большого разговора с Президентом".

Решение вопроса найдено. Банку будет передана часть здания в аренду. На 110 кв.м разместятся два универсальных рабочих места и одно бизнес-место. В настоящее время на объекте ведутся строительные работы. Планируется, что они завершатся во втором квартале нынешнего года.

"Крайняя дата открытия - 1 июля", - поставил задачу помощник Президента. Он выразил уверенность, что в обновленном объекте жители смогут получать услуги на качественно новом уровне. Здесь установят и дополнительные электронные средства для проведения различных операций.

Юрий Шулейко сказал, что от жителей Мозыря к "Большому разговору с Президентом" поступило 6 обращений, на контроле остаются два. Помимо банковского отделения, решается вопрос о незаконном строительстве.

Сегодня Юрий Шулейко проводит в Мозыре прямую телефонную линию и личный прием граждан.

Во время подготовки и проведения "Большого разговора с Президентом" поступило около 2,5 тыс. обращений. В том числе около 2 тыс. - от читателей БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту", которая проходила 27-28 февраля. В соответствии с поручением Александра Лукашенко работа по рассмотрению обращений находится на особом контроле в Администрации Президента.

Жители Гомельской области задали около 150 вопросов. Почти 40% обращений касались темы жилья. Это и строительство для семей, воспитывающих двоих детей, и многодетных, и ремонт, благоустройство и т.д. Также жители региона поднимали тему досрочного использования семейного капитала, озеленения населенных пунктов и др.-0-