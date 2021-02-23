Отделение дневного пребывания для людей с инвалидностью открыли в Барановичском ТЦСОНе

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В территориальном центре социального обслуживания населения Барановичского района открыли новое отделение дневного пребывания для людей с инвалидностью, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор ТЦСОН Снежана Мороз.

"Ранее у нас было создано отделение дневного пребывания для людей с инвалидностью и пожилых граждан в агрогородке Жемчужный. Мы видели, что увеличивается спрос на его посещение. Приняли решение о создании второго отделения в Барановичах, на территории административного здания ТЦСОН. Отремонтировали помещения, закупили оборудование. В новое отделение уже зачислены 25 человек", - рассказала Снежана Мороз.

Например, в кабинете кружковой работы посетители могут заниматься творчеством и обучаться компьютерной грамотности. По соседству оборудована комната социально-бытовой адаптации. Ее оснастили кухонной мебелью, установили электроплиту, холодильник, стиральную машину, закупили микроволновую печь и электрочайник. В такой обстановке специалисты помогают в обучении инвалидам, чтобы они могли самостоятельно обслуживать себя в быту. Третий кабинет предназначен для физической реабилитации. Там установлены велотренажер, механическая беговая дорожка и другие тренажеры для различных групп мышц. Дополнительно приобретен спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки и палки для скандинавской ходьбы, дартс, гантели, шашки, шахматы. Для снятия напряжения и расслабления обустроена сенсорная комната с бескаркасной мебелью, пузырьковой панелью, столом для пескографии.

Также у ТЦСОНа Барановичского района есть планы по открытию еще одного отделения - круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов. Оно разместится в одноэтажном здании бывшего детского сада - школы в деревне Приозерная. "Иногда возникают ситуации, когда пожилого человека или инвалида нужно срочно определить в социальное учреждение. В качестве временной меры перед устройством в дом-интернат планируем открыть отделение круглосуточного пребывания. В этом году выделены деньги на изготовление проектно-сметной документации. При наличии финансирования рассчитываем открыть отделение в 2022-2023 годах", - добавила Снежана Мороз.-0-