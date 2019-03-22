Отделение краткосрочного пребывания откроется к 1 апреля в минской БСМП

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение скорой медпомощи (краткосрочного пребывания) откроется к 1 апреля в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска, сообщил журналистам главный врач учреждения Андрей Борисов, передает корреспондент БЕЛТА.
Такого отделения нет ни в одном учреждении страны. Для его создания изучили опыт европейских экстренных стационаров. Сейчас завершается набор персонала.
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