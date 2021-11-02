Отделение сестринской помощи планируется открыть в Городокской ЦРБ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокской ЦРБ планируется открыть отделение сестринской помощи. Такую возможность обсудил 1 ноября главврач больницы Валерий Самсонов с начальником управления здравоохранения Витебской области Михаилом Вишневецким, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на информацию управления здравоохранения Витебского облисполкома.
Традиционный мониторинг красной зоны начальник управления начал с реанимационного отделения. Здесь обсуждались вопросы лечения каждого пациента, находящегося на ИВЛ. Специалисты рассказали Михаилу Вишневецкому о работе системы подачи кислорода, выполнении клинических протоколов и эффективности методов лечения. В терапевтическом отделении красной зоны в центре внимания главы регионального здравоохранения были вопросы достаточности лекарств, питьевой режим пациентов и наличие средств индивидуальной защиты для медперсонала.
При посещении обсуждались и материальное состояние больницы, ее модернизация.-0-