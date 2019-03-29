Отключать горячую воду в Гомеле начнут с 10 мая

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле отключать горячую воду для подготовки объектов теплового хозяйства к новому отопительному сезону начнут с 10 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".
График проведения испытаний и ремонтов тепловых сетей филиала "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго" согласован в Гомельском горисполкоме. Работы стартуют с Западного района тепловых сетей. С 10 по 23 мая (включительно) будет отключена горячая вода в жилых домах и других зданиях, которые обслуживает это подразделение.
Далее горячую воду будут отключать в Южном районе тепловых сетей (с 28 мая по 10 июня), Северном районе тепловых сетей (с 18 июня по 1 июля), Сельмашевском районе тепловых сетей (с 9 по 22 июля) и Центральном районе тепловых сетей (с 30 июля по 12 августа).
Согласно решению Гомельского горисполкома, ремонт, промывку и наладочные работы оборудования теплоисточников, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов необходимо выполнить до 30 августа. К этому сроку должны быть завершены и испытания магистральных, распределительных ответвлений тепловых сетей.-0-
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