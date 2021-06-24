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24 июня 2021, 17:36

Отключение электричества в Могилевской области стало проверкой готовности всех сфер к ЧС - Маслов

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отключение электричества в Могилевской области стало проверкой готовности всех сфер к чрезвычайным ситуациям. Таким мнением с журналистами поделился председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям при Могилевском облисполкоме, заместитель председателя облисполкома Сергей Маслов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера вечером на территории Могилевской области впервые произошло такое масштабное отключение электроэнергии. Тем не менее, оперативно были приняты все необходимые меры энергетиками Могилевщины. Были переключены на автономные источники питания все объекты социальной сферы, вся сфера здравоохранения. Не пострадали ни операционные залы, ни палаты интенсивной терапии. Даже операции, которые велись в текущий момент, продолжались. Что касается дальнейшей работы всех служб Могилевской области, необходимо было мобилизовать все автономные источники энергоснабжения. Все было сделано очень оперативно, в тех районах, которые не пострадали, были сформированы бригады, готовые к выезду, и автономные источники питания. К счастью, это не понадобилось. Благодаря слаженной и напряженной работе энергетиков Могилевщины были переключены потоки, подключены подстанции "Могилев" и "Могилев - Северная" с других энергоисточников, - отметил Сергей Маслов. - Случившееся вчера мы считаем тренировкой и проверкой готовности к действиям всех сфер жизнеобеспечения вот в таких внештатных ситуациях".

Как отметил Сергей Маслов, были выявлены моменты, которые теперь взяты на контроль. "Это неготовность предприятий торговли к обслуживанию покупателей в период отключения электроэнергии. Мы будем предлагать крупным ритейлам, предприятиям государственной формы собственности и торговым предприятиям обеспечить автономными источниками питания несколько торговых точек в Могилеве и минимум по одной точке в каждом районе. Это необходимое оборудование на случай внештатных ситуаций. Это могло быть отключение на более длительный период. В такие моменты человек должен быть обеспечен продуктами питания и всем необходимым для его жизни", - отметил председатель комиссии.

"Что касается водоснабжения, оно было восстановлено автоматически вместе с включением основных энергоисточников. В момент отключения на водозаборах были запущены автономные источники. Вода подавалась постепенно, чтобы не допустить прорывов трубопроводов. Даже сейчас система подачи воды набирает обороты, до 100% она еще не вышла. Все потребители пострадавших регионов на непродолжительное время могут испытывать трудности с водоснабжением и, вероятно, с качеством воды. Но все коммунальные службы принимают все необходимые меры для стабилизации этой ситуации. На сегодняшний день все предприятия, объекты социальной сферы и здравоохранения работают в своем спокойном и обычном режиме. И в период отключения они тоже продолжали работу в штатном режиме. Все предприятия, имеющие круглосуточный цикл работы, были обеспечены альтернативными источниками питания", - подчеркнул Сергей Маслов.

Напомним, вчера в 21.41 спасателям поступило сообщение о возгорании во второй секции трансформаторной подстанции ТН-330 на Лукомльской ГРЭС. Из-за этого в Могилевской области возникли проблемы с подачей электроэнергии потребителям.

"В результате отключения электроснабжения в Могилевской области был обесточен город Могилев и 717 населенных пунктов в Белыничском (181), Круглянском (140), Шкловском (200), Горецком (34) и Могилевском (162) районах. В 23.30 электроснабжение потребителей было восстановлено. За время отключения работниками МЧС совершено 34 выезда на оказание помощи населению: деблокировка людей из кабин лифтов и подача электроэнергии для аппаратов ИВЛ", - отметили в Могилевском областном управлении МЧС.

Как рассказал начальник центральной диспетчерской службы РУП "Могилевэнерго" Дмитрий Вишеватый, электроснабжение в Могилевской области было восстановлено в кратчайшие сроки - всего 58 минут. "Произошло обесточение двух узловых подстанций Могилевского энергоузла. Из-за этого значительная часть потребителей Могилева и прилегающих населенных пунктов были погашены, - рассказал о вчерашней ситуации Дмитрий Вишеватый. - Часть потребителей запитали действиями противоаварийной автоматики - с Кричевского и Жлобинского энергоузлов, а в Белыничском, Круглянском и Шкловском, Могилевском районах и Могилеве значительная часть потребителей здесь оказалась обесточены. Сразу предприняли все необходимые действия по подаче напряжения ответственным потребителям - больницам, объектам социальной сферы".

По словам Дмитрия Вишеватого, основная часть потребителей электроснабжения была восстановлена после того, как подали напряжение со стороны Лукомльской ГРЭС. "Благодаря действиям оперативного персонала проводились переключения уже по городу Могилеву, приводили все схемы к нормальным, синхронизировали станции с энергосистемой и восстанавливали электроснабжение оставшихся потребителей. Последним электроэнергия вернулась к жителям микрорайона Спутник - они были запитаны в 23.20, - рассказал начальник центральной диспетчерской службы. - Для разрешения сложившейся внештатной ситуации был дополнительно привлечен оперативный персонал, чтобы быстро проводить переключения и в целом руководить действиями. У нас постоянно проходят тренировки с персоналом по тому, как реагировать на внештатные ситуации, в том числе и с полным погашением Могилевского энергоузла. Потому сценарии и алгоритмы действий заранее были проработаны. Сработали быстро, сейчас никаких проблем в энергосистеме региона нет, но мы продолжаем держать руку на пульсе и следить за ситуацией".

Как рассказал главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Павел Ореховский, все сотрудники и все аварийные системы в учреждении здравоохранения в момент отключения сработали на отлично. "Больница обеспечена всем необходимым на экстренный случай. У нас имеется четыре дизельных генератора достаточной мощности, которые помогли обеспечить бесперебойную работу. На момент аварии у нас шло несколько операций в родильном и хирургическом блоках. Все прошло успешно, - отметил Павел Ореховский. - В общей сложности электроэнергии у нас не было около 40 минут. Это никак не сказалось на оказании необходимой медицинской помощи нашим пациентам. Сейчас больница работает в штатном режиме".-0-

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