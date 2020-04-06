Отключение отопления в Минске пока не планируется

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске отключать подачу тепла пока не планируется, ни в жилищном фонде, ни в социальных объектах, ни в административных зданиях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

"Точный прогноз погоды пока есть только на два дня, кроме того, предварительно, к выходным ожидается, что будет около плюс 8 градусов. Поэтому пока отключение отопления не планируется", - пояснили в управлении.

По законодательству облисполкомы и Мингорисполком принимают решение об отключении отопления, когда в течение пяти дней среднесуточная температура удерживается на отметке плюс 8 градусов и выше. В этом случае сначала отключают отопление в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь - в социальных объектах (детсадах, школах, больницах и т.д.).

В прошлом году для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов отопительный сезон в столице завершился 9 апреля.-0-