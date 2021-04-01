Открытые приемные по вопросам предпринимательства организуют в Брестской области

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытые онлайн-приемные по вопросам развития малого и среднего бизнеса организуют при поддержке Министерства экономики в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления предпринимательства комитета экономики облисполкома Александр Малыха.

Первая такая встреча в онлайн-формате прошла на площадке Брестского научно-технологического парка и касалась проблемных вопросов в Столинском районе. Участники обсудили предложения местных предпринимателей по упрощению административных процедур по выдаче разрешений и технических условий для ввода в эксплуатацию (реконструкции, сноса) объектов недвижимости, в том числе при изменении целевого назначения зданий.

"Тема актуальная для Столинского района. У предпринимателей нередко возникают такие вопросы, например, после покупки неиспользуемого объекта с аукциона за одну базовую величину. Потом выясняется, что на этом участке нельзя разместить производство", - пояснил Александр Малыха.

В мероприятии приняли участие представители республиканских органов государственного управления (Минэкономики, Министерства архитектуры и строительства, Госкомимущества, Госстандарта), Брестского облисполкома, представители бизнеса, члены областного и районного советов по развитию предпринимательства.

Работа открытых приемных продолжится. В мае предполагается обсудить проблемы швейной отрасли с участием производителей, представителей интернет-магазинов, в августе - развитие предпринимательства в Березовском районе. "Пока будем собирать вопросы, которые там чаще всего возникают. Потом по этой тематике проведем встречу", - дополнил начальник управления.

На 1 марта в Брестской области действовало более 9,7 тыс. микро-, малых и средних организаций и 35,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. По количеству организаций малого и среднего предпринимательства регион занимает третье место в республике (после Минска и Минской области). За январь - февраль от субъектов малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет области зачислено Br104 млн, или 39% налоговых поступлений. За январь экспорт таких субъектов составил $51,5 млн, или 24,2% общего объема экспорта товаров региона.

За два первых месяца года в области зарегистрировали 103 новых коммерческих организации (в том числе 23 промышленных) и 654 индивидуальных предпринимателя. В регионе созданы и действуют 15 центров поддержки предпринимательства и четыре инкубатора малого предпринимательства.-0-