Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" с участием делегатов ВНС пройдет сегодня в Витебске

22 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске состоится открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" с участием делегатов ВНС, сообщила корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка. Одной из основных тем встречи молодежи и участников VI Всебелорусского народного собрания станет белорусский язык. Представители власти, руководители вузов Витебской области, мастера слова из Союза писателей Беларуси, студенты, учащиеся - все они будут говорить о любви к родному слову. Каковы сегодняшние реалии белорусского языка? Как развивается белорусская "мелагучная мова"? Кто из современных авторов пишет на языке, признанном одним из государственных в нашей стране? Об этом можно будет узнать, побывав на открытом диалоге в областной библиотеке им.Ленина.

Также делегаты ВНС ответят на интересующие молодежь вопросы, расскажут о прошедшем масштабном форуме. Многие темы, затронутые на Всебелорусском народном собрании, касаются сегодняшнего подрастающего поколения. И нынешние школьники и студенты смогут пообщаться с людьми, которые принимали участие в обсуждении этих важных для развития страны вопросов.

Во время открытого диалога дадут старт областному конкурсу буктрейлеров "Книга с экрана". Для него нужно будет создать свой небольшой видеоролик по предложенным книгам белорусских авторов. В нем необходимо кратко рассказать о книге, уместив в несколько минут все ее содержание, и поделиться своими впечатлениями от прочитанного. А вот как это сделать, организатор конкурса - обком БРСМ - полностью оставляет на выбор участников.

Начало открытого диалога намечено на 11.00.-0-