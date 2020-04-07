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07 апреля 2020, 19:10

Отношение врачей заслуживает отдельной благодарности - акробат Артур Беляков после карантина

Артур Беляков. Фото из архива
Артур Беляков. Фото из архива
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7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отношение врачей к людям, помещенным на карантин из-за COVID-19, заслуживает отдельной благодарности. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА член национальной сборной по акробатике Артур Беляков после карантина в Гомельской областной инфекционной клинической больнице.

В прошлом году Артур Беляков и Ольга Мельник завоевали золотые медали II Европейских игр. В начале марта спортсмен вместе с белорусской делегацией после успешного выступления на этапе Кубка мира по акробатике вернулся из Португалии. "На тот момент пандемии еще не было, однако меры предосторожности принимались, они даже казались излишними на тот момент: полный инструктаж по безопасности, антисептики и т.д.", - рассказал он.

По возвращении спортсмены сдали анализы на коронавирус. У одного из них был положительный результат, его госпитализировали. Все, кто с ним контактировал, должны были пройти двухнедельный карантин.

Артура Белякова определили в одноместную палату. В больнице он старался продолжать тренировки, чтобы поддерживать форму: выполнял растяжку, упражнения с гирей, некоторые акробатические элементы, даже бегал, насколько это было возможно. "Бояться было нечего: пробы сдали еще в аэропорту. Знал, что не заражен, поводов для паники не было. Да если бы даже и был заражен, болезнь протекает в 80% случаях легко, а иногда бессимптомно", - подчеркнул акробат. За развитием ситуации в городе, стране и мире следил по новостям. Было одно желание - скорее вернуться к привычной жизни.

Обе пробы Артура Белякова на коронавирус были отрицательными. При этом контроль за состоянием был тотальным. Соблюдались все меры профилактики и со стороны медперсонала: заходили в палату в необходимой экипировке, обрабатывали поверхности, мерили температуру. "Понятно, что в такой ситуации нагрузка на врачей серьезно увеличивается. Думаю, они заслуживают уважения и благодарности за свой труд",- подчеркнул спортсмен.

Родные и близкие поддерживали во время карантина, но были и те, кому приходилось втолковывать, что чувствует себя отлично. "Некоторые не верили, что у меня отрицательный результат теста. Просто много слухов и страхов у людей. Порой этому вирусу приписывают совершенно несвойственные ему вещи. В общении не было ограничений. И сейчас не обижен вниманием: представители СМИ, знакомые и незнакомцы интересуются, спрашивают. Понимаю их интерес, отвечаю на вопросы", - сказал спортсмен.

Сейчас акробат приступил к тренировкам. Его день расписан по минутам. Как и все, придерживается элементарных правил: меньше контактов с людьми и походов в общественные места. По словам Артура Белякова, все требования известны и широкодоступны: надевать маску, если плохо себя чувствуешь, мыть руки с мылом или обрабатывать дезсредствами, пользоваться резиновыми перчатками в общественных местах или транспорте, поддерживать иммунитет правильным питанием и здоровым образом жизни. Количество встреч нужно ограничить, предпочитая им прогулки на свежем воздухе, желательно в малолюдных местах и не в компании, ближе к природе.

Отдельная забота и внимание - людям пожилого возраста из группы риска. По возможности нужно помочь им создать условия для комфортного пребывания в самоизоляции, поддерживать словами и делом, но сохранять дистанцию. "У многих людей вирус практически не проявляется, болезнь проходит без симптомов. Поэтому не стоит лишний раз рисковать здоровьем близких, особенно тех, кто в возрасте", - сказал Артур Беляков.

После выписки он взглянул на привычные вещи по-новому. "Поразительную наполненность жизнью испытал. Сам от себя не ожидал. В этот момент кажется, что ты всех любишь, видишь жизнь в абсолютно новых красках, смотришь туда, куда бы в обычное время не посмотрел, и замечаешь то, что раньше и не заметил бы. Просто счастье жизни. Искренне желаю всем, кто на карантине или в изоляции, поскорее ощутить это чувство. Остальным - пробовать наслаждаться жизнью, как бы мы заняты ни были!" - подчеркнул гомельчанин.

Как спортсмен Артур Беляков пожелал оптимистичного настроя, сильной воли и концентрации внимания на главном. Он посоветовал не поддаваться панике и следить за собой и своими близкими. "Болезнь не так страшна, как зачастую ее подают, но каждый должен вносить свой вклад в общую безопасность", - заключил он.-0-

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