Отопление начнут подавать в объекты соцсферы Гомельской области

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отопление начнут подавать с сегодняшнего дня в объекты социальной сферы Гомельской области, сообщил на аппаратном совещании заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Барановский обратил внимание, что в области среднесуточная температура установилась на уровне не выше 10 градусов.

"Во все райисполкомы направлено письмо с требованием принять меры по включению отопления на объектах социальной сферы, даны рекомендации. Решения о включении отопления принимают районы", - сказал заместитель председателя облисполкома.

Как было отмечено, процесс включения отопления поэтапный. К работам намерены приступить уже сегодня.-0-