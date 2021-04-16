Отопление в Бресте не будут отключать минимум до 19 апреля

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте минимум до начала следующей недели не будут отключать отопление. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В горисполком на этой неделе поступило много обращений и звонков с просьбами не прекращать подачу тепла на городские объекты. Информирую, что сады, школы, учреждения здравоохранения и жилой фонд будут подключены к системам отопления минимум до 19 апреля. В понедельник совместно с коммунальными службами с учетом прогнозируемых погодных условий определим очередность и сроки прекращения подачи тепла", - написал Александр Рогачук.

В Брестской области этот отопительный сезон начался 12 октября.-0-