Отсутствие элементарного порядка - прокуратура проверила памятники архитектуры Гродненской области

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области проверила состояние памятников историко-культурного наследия региона. Результаты проверки показали, что не все они находятся в должном состоянии, сообщили БЕЛТА в службе информации ведомства.

"Среди выявленных нарушений - отсутствие элементарного порядка на объектах, наведение которого не требовало значительных материальных затрат", - отметили в службе информации. Причинами ухудшения технического состояния объектов, увеличения количества долгостроев также названы невыполнение договорных и охранных обязательств, отсутствие у собственников средств для финансирования необходимых работ. Выявлены и факты ненадлежащего контроля со стороны госорганов за сохранностью таких объектов.

"Иногда причиной затягивания сроков реконструкции объектов историко-культурного наследия становятся несогласованные действия либо отсутствие взаимодействия между собственником объекта и научным руководителем проекта", - рассказали в службе информации прокуратуры. Например, выполнение договорных обязательств между заказчиком и проектировщиком работ на Любчанском замке в Новогрудском районе стали предметом судебного разбирательства.

Без проектной документации, разрешений Министерства культуры и местного исполнительного органа ремонтировались фасады склада и общежития, входящих в состав комплексной историко-культурной ценности "Фрагмент бывшей усадьбы в агрогородке Можейково" в Лидском районе. В Гродно в течение трех лет так и не введены в эксплуатацию здания в историческом центре по улицам Виленской 14 и Большой Троицкой 57, находящиеся в частной собственности. Оставляет желать лучшего и состояние объектов ансамбля бывшего дворца Хрептовичей в деревне Щорсы Новогрудского района.

Нет проектно-сметной документации на консервацию комплекса бывшей усадьбы в агрогородке Большое Можейково Щучинского района. Ограждение комплекса повреждено, на самом здании отшелушиваются краска и штукатурка, осыпается кирпичная кладка, флигель усадьбы в аварийном состоянии.

В срочной реконструкции и ремонте нуждаются несколько исторических зданий в Лиде, Слониме и Слонимском районе. Архитектурный ансамбль центра агрогородка Ворняны в Островецком районе находится на балансе местного хозяйства, однако собственник свои обязательства по охране историко-культурной ценности не выполняет.

По результатам проверки органы прокуратуры области внесли представления в областные, городские и районные исполкомы с требованием устранить нарушения. Ситуация взята на контроль.

На территории Гродненской области расположены почти 700 историко-культурных ценностей, среди которых 340 памятников архитектуры, 254 памятника археологии, 98 памятников истории и четыре памятника искусства.-0-