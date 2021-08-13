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13 августа 2021, 11:51

Овощной парад и огуречная дискотека - в Шклове в 15-й раз отпразднуют День огурца

Фото из архива
Фото из архива
13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шклове 21 августа пройдет большой праздник сбора летнего урожая под названием День огурца. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Централизованной клубной системы Шкловского района Оксана Куденкова.
 
"Мероприятие состоится в 15-й раз и приурочено к Году народного единства, - отметила Оксана Куденкова. - Юбилейный праздник будет организован на территории городской гимназии. И это тоже символично: учреждение образования расположено на месте построенной в XVIII веке Шкловской ратуши, которая считалась торговым центром города".
 
День огурца преподнесет много приятных сюрпризов. Огуречная атрибутика будет присутствовать везде: в праздничном оформлении тематических площадок, костюмах людей, названиях конкурсов и мастер-классов, игровых программах и гастрономических блюдах. Организаторы изготовят для участников огуречные кокошники и бутоньерки, угостят огуречным махито, накормят блинами и печеньем, сделанными из этого же овоща.
 
"Атмосфера нашего праздника будет незабываемой, - подчеркнула Оксана Куденкова. - В программу Дня огурца войдут овощной костюмированный парад и парад колясок в огуречном стиле, работа тематической фотозоны, спортивно-игровая площадка и зона огуречного гастрофэста. В этом году изюминкой праздника станет презентация огурцов, символизирующих дружбу народов, которая подразумевает шествие огуречных персонажей в стилизованных костюмах разных стран - от японского до мексиканского".
 
На территории проведения мероприятия расположится и город мастеров. Здесь будет организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, пройдут мастер-классы, в том числе по изготовлению кукол и украшений. Народные умельцы покажут гостям праздника, как из обычных материалов можно сделать эксклюзивные вещи.
 
Во время фэста состоятся конкурсы на самое оригинальное огуречное подворье, лучшее огуречное блюдо, самый яркий костюм и лучшее музыкальное выступление. Завершится мероприятие огуречной дискотекой в районном Доме культуры. Тем, кто хочет пройти на нее бесплатно, необходимо надеть тематический огуречный костюм.
 
"Шкловчане гордятся своим увлечением в выращивании огурцов, для наших жителей огуречная тема уже давно стала брендовой, - подчеркнула Оксана Куденкова. - Историю зеленого овоща здесь знают и бережно хранят. Так, первое упоминание о шкловских огурцах было сделано в 1526 году немецким послом Сигизмундом Герберштейном. Проезжая через Шклов, иностранец был удивлен массовым увлечением жителей этих мест выращиванием огурцов. Упоминание о шкловских огурцах есть и в документальных источниках, в том числе в Баркалабовской летописи. А еще Шклов - родина самого вкусного изумрудно-зеленого и пупырчатого хрустящего огурца".-0-
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