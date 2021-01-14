Озеленение и благоустройство - в Минской области подвели итоги трилогии Года малой родины

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Добрицкий подвел итоги трилогии Года малой родины во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

В 2018-2020 годах в Беларуси проводилась глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину". Особое внимание уделялось вопросам озеленения, благоустройства территорий, обращения с отходами.

"В Минской области в этот период проводились различные акции: "Зробім", "Чистый двор", "Восстановим землю вместе", "Помоги природе делом", "Чистый водоем" и другие. За три года только на землях населенных пунктов области высажено свыше 113 тыс. деревьев и 47 тыс. кустарников. Мероприятия по озеленению проводились и в придорожных полосах, на землях сельскохозяйственных объектов. Принятые меры позволили достичь требуемого уровня озелененности в 40% и выше во всех 24 городах области", - рассказал Александр Добрицкий.

Кроме того, в регионе весной и осенью проводились месячники по благоустройству и наведению порядка на земле, ликвидировались несанкционированные свалки. За три года в Минской области выведено из эксплуатации и рекультивировано 47 мини-полигонов твердых коммунальных отходов и 105 внутрихозяйственных карьеров. Также за этот период вовлечено в хозяйственный оборот 1855 га пустующих сельхозземель.

Глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключалась в том, что каждый житель или организация мог внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это могли быть уборка мусора, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы и т.д. Экологическая кампания также включала проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий.-0-

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