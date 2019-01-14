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Озеро с кладом и двухэтажная усадьба: "Минщина удивительная" приглашает в Крупский район

Регионы 14.01.2019 | 08:12
Фото из архива
Фото из архива
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный медиапроект "Минщина удивительная" предлагает журналистам 14-20 января посетить наиболее интересные и значимые места Крупского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского раийисполкома.

Крупки появились на карте Великого княжества Литовского в 1613 году. Эпохой его расцвета можно назвать XVII-XIX века, когда через город проходил знаменитый Екатерининский тракт - старинный сухопутный транспортный путь из европейской части России через Сибирь к границам Китая. Благодаря этой дороге Крупки посетили многие путешественники, академики, писатели.

Сегодня Крупки по-прежнему привлекательны для туристов. В числе достопримечательностей района - озеро Селява. Гостям предлагают посетить зону отдыха "Панская купальня", облагороженный пляж. Любителей посидеть в засаде и пострелять приглашают на охоту на диких животных.

Вызывает интерес и озеро Стоячее. Говорят, в нем утонула карета Наполеона с золотом, серебром, коллекциями старинного оружия и предметов искусства, драгоценными камнями и самоцветами, церковной утварью, иконами. В конце 1970-х годов предпринималась попытка найти клад: на глубину Стоячего опускались водолазы. Однако ни серебра, ни золота они не обнаружили. Пробы воды и грунта, взятые из озера, были направлены на анализ, и результаты показали аномально высокое содержание в воде золота, серебра и платины. Не удивительно, что местные жители считали эту воду целебной.

В деревне Худовцы находится Свято-Богородицкая церковь, которая была воздвигнута в 1894 году. Храм представляет собой трехсрубное деревянное здание с колокольней, куполообразным молитвенным залом, богато украшенным иконостасами и позолоченной резьбой. Яркое впечатление производит главный вход в храм с ажурными кронштейнами, поддерживающими двускатный навес над крыльцом.

В Крупках разместился усадебный дом Святских, построенный в начале XX века в стиле "модерн". Это был двухэтажный дворец прямоугольной формы с башней, окруженный лиственницами и тополями. Парадный вход отделялся выступающим портиком, к которому вела широкая полукруглая лестница, к флигелю была пристроена башня с полукруглой крышей. Сохранились усадебный дом, флигель, часть парка с подъездной аллеей. Владельцами имения была семья дворян Святских, которые внесли большой вклад в развитие города: основали мукомольную мануфактуру, фабрику спичечной соломки, кожевенный и маслобойный заводы.

Еще одна достопримечательность района - музей дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Коваленка, созданный в Хотюховской средней школе. Экспозиция состоит из нескольких разделов, которые подробно рассказывают о биографии выдающегося белоруса. Работники музея собрали множество семейных фотографий, воспоминаний одноклассников, односельчан и самого космонавта, личных документов и наград, чтобы максимально подробно рассказать о том, как белорус осуществил свою дерзновенную мечту о космосе.

Во время проекта "Минщина удивительная" облисполком представил журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 информационных поводов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела по всем районам центрального региона. Проект стартовал 23 октября. За это время журналисты посетили Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский, Клецкий и Копыльский районы.-0-

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Крупки, Минская область, туризм
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