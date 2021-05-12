Падеж крупного рогатого скота за зиму в Минской области сократился

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Падеж крупного рогатого скота за зимне-стойловый период 2020-2021 годов в Минской области сократился. Об этом свидетельствуют результаты проведенного прокуратурой области комплекса надзорно-аналитических мероприятий по пресечению фактов непроизводительного выбытия скота и обеспечению надлежащих условий функционирования животноводческих объектов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По статистическим сведениям падеж крупного рогатого скота за этот период в регионе сократился на 528 единиц и составил 8,5 тыс. голов - 0,9% от общей численности (всего поголовье КРС в регионе насчитывает около 953 тыс. единиц), или 94,2% к аналогичному периоду 2019-2020 годов.

При этом падеж скота увеличился в Борисовском, Вилейском, Любанском, Минском, Молодечненском, Несвижском, Слуцком и Узденском районах. Основными причинами стали невыполнение условий кормления и содержания животных. Также встречались факты несоблюдения технологических регламентов в плане безопасности скармливаемых кормов.

В отдельных случаях ветеринарные специалисты ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности: нарушали схемы и планы вакцинаций животных, несвоевременно оказывали ветеринарную помощь.

Некоторые хозяйства не в полной мере обеспечены квалифицированными специалистами ветеринарных и зоотехнических служб.

Для устранения выявленных нарушений законодательства в сфере животноводства органы прокуратуры Минской области внесли 44 представления, вынесли 64 предписания, 22 постановления. По требованию прокуроров 229 человек привлечены к дисциплинарной, 501 - материальной ответственности. Сумма возмещенного ущерба составила Br46,8 тыс.

В надзорном ведомстве отметили, что в результате принципиального реагирования органов прокуратуры руководители местных исполнительных и распорядительных органов уделили повышенное внимание аспектам ветеринарного благополучия и непроизводительного выбытия КРС. Это позволило в итоге выйти на положительную динамику сокращения падежа скота в регионе.-0-