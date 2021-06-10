Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 10 июня 2021
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:58 Палящее солнце и манящий водоем - "Летний патруль" контролирует пляжи Гомеля Регионы
20:41 Председателем парламента Кипра впервые стала женщина В мире
20:29 Барбара Матич и Николоз Шеразадишвили выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии Спорт
20:11 Ночью в Минске будут наносить дорожную разметку на 14 участках Регионы
20:03 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая В мире
19:56 Власти Минска рассчитывают на помощь студентов БГМУ при вакцинации против COVID Регионы
19:50 Аттестаты лицея МВД вручили 40 выпускникам Общество
19:36 В Китае заготавливают плазму крови переболевших COVID-19 В мире
19:28 Исаченко: вопросы функционирования кожевенной отрасли находятся на постоянном контроле государства Общество
19:27 ГАИ Минской области проведет акцию "Колес меньше - опасности больше" 11-13 июня Регионы
19:25 ФОТОФАКТ: В рамках фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпа" в Кобрине открылись выставки детского рисунка и "Кола часу" Культура
19:23 Выпускники должны быть конкурентоспособными, чтобы достичь намеченных целей - Рогащук Регионы
19:11 Пилот разбившегося болгарского истребителя МиГ-29 погиб В мире
19:03 Презентация экономического и культурного потенциала Беларуси состоялась в Токио Общество
18:48 Волшебный мир живописи и графики Всеволода Швайбы открылся перед зрителями в НББ Культура
18:45 В Евросоюзе привит каждый второй взрослый житель В мире
18:36 ЕЭК прорабатывает расширение кооперации стран ЕАЭС в авиастроении Экономика
18:27 Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой "Ролан Гаррос" Спорт
18:25 Крупко о развитии АПК Витебской области: каждую потраченную копейку нужно считать Регионы
18:20 Евразийскую систему обеспечения качества разработают в ЕАЭС Экономика
18:15 РЕПОРТАЖ с Белорусской АЭС: как работает станция после приемки первого энергоблока Экономика
18:08 Борисевич обсудил с послом Малайзии перспективы политического и экономического взаимодействия Политика
18:05 Совмин уточнил мероприятия госпрограмм по рациональному использованию природных ресурсов Экономика
17:54 Совмин определил порядок и условия согласования работы объектов торговли в ночное время Экономика
17:52 Эксперты СНГ согласовали проект соглашения по реагированию на ЧС с эпидемиями Общество
17:48 Почти каждый 15-й - медалист: в Гомеле выпускникам вручили аттестаты особого образца Регионы
17:41 В Минске за 5 месяцев возбуждено более 2,3 тыс. уголовных дел за хищения с использованием компьютеров Происшествия
17:40 ГАИ Гомельской области отработает трассу М10 Регионы
17:37 Выездное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Бресте 21 июня Общество
17:37 В мае подорожали капуста и свекла, подешевели огурцы и помидоры Общество
Все новости
Все новости
Регионы
10 июня 2021, 20:58

Палящее солнце и манящий водоем - "Летний патруль" контролирует пляжи Гомеля

Фото БРСМ
Фото БРСМ

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Летний патруль" контролирует большие и малые пляжи Гомеля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После затяжной прохладной весны гомельчане отправляются к городским оазисам, едва столбик термометра поднимется чуть выше отметки в 20 градусов. Первые закаленные "ласточки" уже опробовали прохладную водичку в Соже. Чтобы задор и отвага смельчаков не обернулась бедой, в Гомеле с начала июня заступает на смену "Летний патруль".

Традиционно множество отдыхающих собирают зоны отдыха Центрального района Гомеля. Здесь и каскад озер в молодых микрорайонах, и главный пляж города на берегу Сожа в парковой зоне. Сюда отправился с миссией по безопасности сборный отряд "Летнего патруля".

Как рассказала первый секретарь Центрального районного комитета Гомеля ОО "БРСМ" Анна Мигун, бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа имени Ленинского комсомола совместно с представителями областной организации ОСВОД и МЧС провели рейд по центральному пляжу. Они побеседовали с отдыхающими, вручили им листовки с простыми и проверенными жизнью рекомендациями по технике безопасности на воде. "Наша ежелетняя акция направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганду знаний в области безопасности жизнедеятельности, участие молодежи в профилактической работе. Наши бойцы всегда ответственно подходят к делу. Ребят информируют о такой акции во всех учреждениях образования. В отряд отбирают самых активных и ответственных, тех, кто понимает, что может внести свой вклад в безопасность детей на водоемах", - отметила Анна Мигун.

Боец молодежного отряда охраны правопорядка Никита Загорский заступил в рейд со знанием дела. Он патрулировал водоемы в зимний период, поэтому и на летний вызвался в числе первых. И уже начал счет убереженных от беды. "Проходили мимо компании с двумя детьми. Один малыш подбежал к воде. Я вовремя это заметил и позвал его к себе. Вместе с ним подошли к компании и раздали информационные листовки. Родители благодарили за бдительность", - поделился парень.

Молодые люди понимают ответственность работы. В общении с отдыхающими стараются быть ненавязчивыми, но убедительными. "Важно донести правила безопасности поведения на водоемах, рассказать о местах, предназначенных для купания, и рисках диких берегов. Объясняем, что в одиночку нельзя купаться в незнакомом месте, надо держаться ближе к берегу, не шалить. Приятно удивило, что большинство, включая детей младшего возраста, знают правила поведения на воде. Будем надеяться, что и выполнять их тоже будут. В целом отдыхающие приветливо и адекватно реагировали на патруль, благодарили за то, что бойцам отряда небезразличны судьбы детей", - с улыбкой подчеркнула Анна Мигун.

В Гомельской областной организации ОСВОД также держат руку на пульсе. Все в полной спасательной готовности - начало пляжного сезона обязывает. Однако главная ставка - на профилактику и понимание отдыхающих. Спасатели на водах призывают взрослых и детей быть благоразумными и ответственными. Также у водоемов обращать внимание на других - возможно, кому-то понадобится помощь.

Когда человек тонет, у него практически нет возможности позвать на помощь. За редким исключением многие физиологически неспособны сделать это - рот тонущего человека находится над водой недостаточно долго для того, чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь. К тому же в такой ситуации люди не могут и размахивать руками, чтобы привлечь внимание. Инстинктивные реакции не позволяют это сделать. "От начала и до конца, пока действует инстинктивная реакция, тело тонущего человека остается в вертикальном положении, без малейших признаков поддерживающих движений ногами", - уточнили спасатели на водах.

Всем, кто находится на берегу или в воде, необходимо обращать пристальное внимание на следующие признаки, свидетельствующие о том, что человек тонет. "Например, голова жертвы погружена в воду, а рот находится у самой ее поверхности. Человек безуспешно пытается плыть в определенном направлении или создается впечатление, что он как бы карабкается. Стеклянные, пустые или закрытые глаза также признак того, что человеку требуется помощь", - разъяснили в областном ОСВОД.

"Летний патруль" продолжит работу до конца августа. Еженедельно молодежные отряды охраны правопорядка будут проводить рейды совместно с МЧС, ОСВОД и комиссией по делам несовершеннолетних.-0-

Фото БРСМ

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Ночью в Минске будут наносить дорожную разметку на 14 участках
Фото из архива Власти Минска рассчитывают на помощь студентов БГМУ при вакцинации против COVID
Фото из архива ГАИ Минской области проведет акцию "Колес меньше - опасности больше" 11-13 июня
Фото из архива Выпускники должны быть конкурентоспособными, чтобы достичь намеченных целей - Рогащук
Иван Крупко. Фото Минсельхозпрода Крупко о развитии АПК Витебской области: каждую потраченную копейку нужно считать
Фото из архива Почти каждый 15-й - медалист: в Гомеле выпускникам вручили аттестаты особого образца
Главное
Подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Согласование дорожных карт СГ находится на завершающей стадии - посол России в Беларуси
Топ-новости
Инфраструктура и доступность информации - Петришенко назвал условия развития внутреннего туризма
Россия считает неприемлемой политику давления ЕС в отношении Минска - Захарова
Карпенко: важнейшая задача на пятилетку - налаживание теснейшего сотрудничества с семьей
РЕПОРТАЖ с Белорусской АЭС: как работает станция после приемки первого энергоблока
Исаченко: вопросы функционирования кожевенной отрасли находятся на постоянном контроле государства
ФОТОФАКТ: В рамках фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпа" в Кобрине открылись выставки детского рисунка и "Кола часу"
В Беларуси прием документов в вузы начнется 20 июля
Информация о пытках в одном из пенитенциарных учреждений Могилева не подтвердилась - прокуратура
Крупко о развитии АПК Витебской области: каждую потраченную копейку нужно считать
Беларусь в январе-апреле увеличила экспорт товаров и услуг на 28,6% до $14,19 млрд
Милиция будет дежурить во время выпускных вечеров
Minsk World: Москва готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость
"Случай отключения разума" - посол Лукьянов прокомментировал инцидент с белорусским флагом в Риге
Прочный производственный базис позволяет Беларуси противостоять внешнему давлению - сенатор
ФОТОФАКТ: В Гродно медалистами стали 257 выпускников школ
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.