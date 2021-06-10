Палящее солнце и манящий водоем - "Летний патруль" контролирует пляжи Гомеля

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Летний патруль" контролирует большие и малые пляжи Гомеля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После затяжной прохладной весны гомельчане отправляются к городским оазисам, едва столбик термометра поднимется чуть выше отметки в 20 градусов. Первые закаленные "ласточки" уже опробовали прохладную водичку в Соже. Чтобы задор и отвага смельчаков не обернулась бедой, в Гомеле с начала июня заступает на смену "Летний патруль".

Традиционно множество отдыхающих собирают зоны отдыха Центрального района Гомеля. Здесь и каскад озер в молодых микрорайонах, и главный пляж города на берегу Сожа в парковой зоне. Сюда отправился с миссией по безопасности сборный отряд "Летнего патруля".

Как рассказала первый секретарь Центрального районного комитета Гомеля ОО "БРСМ" Анна Мигун, бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа имени Ленинского комсомола совместно с представителями областной организации ОСВОД и МЧС провели рейд по центральному пляжу. Они побеседовали с отдыхающими, вручили им листовки с простыми и проверенными жизнью рекомендациями по технике безопасности на воде. "Наша ежелетняя акция направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганду знаний в области безопасности жизнедеятельности, участие молодежи в профилактической работе. Наши бойцы всегда ответственно подходят к делу. Ребят информируют о такой акции во всех учреждениях образования. В отряд отбирают самых активных и ответственных, тех, кто понимает, что может внести свой вклад в безопасность детей на водоемах", - отметила Анна Мигун.

Боец молодежного отряда охраны правопорядка Никита Загорский заступил в рейд со знанием дела. Он патрулировал водоемы в зимний период, поэтому и на летний вызвался в числе первых. И уже начал счет убереженных от беды. "Проходили мимо компании с двумя детьми. Один малыш подбежал к воде. Я вовремя это заметил и позвал его к себе. Вместе с ним подошли к компании и раздали информационные листовки. Родители благодарили за бдительность", - поделился парень.

Молодые люди понимают ответственность работы. В общении с отдыхающими стараются быть ненавязчивыми, но убедительными. "Важно донести правила безопасности поведения на водоемах, рассказать о местах, предназначенных для купания, и рисках диких берегов. Объясняем, что в одиночку нельзя купаться в незнакомом месте, надо держаться ближе к берегу, не шалить. Приятно удивило, что большинство, включая детей младшего возраста, знают правила поведения на воде. Будем надеяться, что и выполнять их тоже будут. В целом отдыхающие приветливо и адекватно реагировали на патруль, благодарили за то, что бойцам отряда небезразличны судьбы детей", - с улыбкой подчеркнула Анна Мигун.

В Гомельской областной организации ОСВОД также держат руку на пульсе. Все в полной спасательной готовности - начало пляжного сезона обязывает. Однако главная ставка - на профилактику и понимание отдыхающих. Спасатели на водах призывают взрослых и детей быть благоразумными и ответственными. Также у водоемов обращать внимание на других - возможно, кому-то понадобится помощь.

Когда человек тонет, у него практически нет возможности позвать на помощь. За редким исключением многие физиологически неспособны сделать это - рот тонущего человека находится над водой недостаточно долго для того, чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь. К тому же в такой ситуации люди не могут и размахивать руками, чтобы привлечь внимание. Инстинктивные реакции не позволяют это сделать. "От начала и до конца, пока действует инстинктивная реакция, тело тонущего человека остается в вертикальном положении, без малейших признаков поддерживающих движений ногами", - уточнили спасатели на водах.

Всем, кто находится на берегу или в воде, необходимо обращать пристальное внимание на следующие признаки, свидетельствующие о том, что человек тонет. "Например, голова жертвы погружена в воду, а рот находится у самой ее поверхности. Человек безуспешно пытается плыть в определенном направлении или создается впечатление, что он как бы карабкается. Стеклянные, пустые или закрытые глаза также признак того, что человеку требуется помощь", - разъяснили в областном ОСВОД.

"Летний патруль" продолжит работу до конца августа. Еженедельно молодежные отряды охраны правопорядка будут проводить рейды совместно с МЧС, ОСВОД и комиссией по делам несовершеннолетних.-0-

Фото БРСМ