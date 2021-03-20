Память о жертвах сожженных деревень отзывается болью в сердцах белорусов - Шулейко

20 марта, Пружаны /Корр. БЕЛТА/. Память о жертвах сожженных деревень отзывается болью в сердцах белорусов. Об этом сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко в Пружанах во время митинга-реквиема в память о жертвах сожженных деревень, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для всего белорусского народа это большая трагедия, когда погибают люди, стираются с лица земли деревни, уничтожается прошлое. Память об этом мы должны сохранять и передавать детям и внукам. Чтобы они знали, через какие тяжести пришлось пройти предкам и что фашизму нет места в нашей стране, а война не должна повториться", - подчернул Юрий Шулейко.

В Пружанском районе в годы войны уничтожены 57 деревень, из них шесть так и не возродились. Память о них и погибших жителях в 2005 году увековечили, возведя в Пружанах монумент в виде взвившегося пламени и креста. У подножия памятника сегодня собрались местные жители, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны.

Одна из свидетелей тех страшных событий - узница концлагеря "Озаричи" Софья Карпей. Туда она попала десятилетней девочкой вместе с мамой и тремя братьями. "Когда немцы заняли деревню, нас выселили в сарай, отца забрали рыть окопы. Как-то мама понесла ему передачу из сухарей, а в это время подъехала машина и меня с братьями загнали в нее. Услышав, что нас забирают, мама успела вскочить в другую машину. На станции в Бобруйске стариков, женщин и детей погрузили в вагоны. Когда подвезли к "Озаричам", было очень много трупов, люди погибли в давке. Когда нас гнали, людей было столько - кажется, до горизонта", - едва сдерживая слезы, рассказала женщина. Ей повезло выжить в нечеловеческих условиях и дождаться освобождения. "Теперь я пожилой человек. Хожу в церковь, молюсь Богу, чтобы такого больше не случилось не только в нашей стране, но и на всей планете. Чтобы детям и внукам не пришлось узнать того, что пришлось пережить в моем детстве", - сказала Софья Карпей.

Акции в память о жертвах сожженных деревень провели в 14 районах Брестской области. В регионе в годы Великой Отечественной войны каратели сожгли 479 деревень. Некоторые населенные пункты так и не были восстановлены.-0-

Фото Вадима Якубёнка