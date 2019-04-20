Памятная аллея в честь 100-летия органов юстиции появилась в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятная аллея в честь 100-летия органов юстиции Беларуси появилась в Минске. Ее заложили сегодня в ходе республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.

В парке имени М.Я.Павлова на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Космонавтов высажены тридцать лип. Здесь установлен памятный знак.

Как отметил министр юстиции Олег Слижевский, по случаю векового юбилея ранее были проведены торжественные мероприятия, издана книга "Летопись века. Органы юстиции Республики Беларусь". "Делаем так, чтобы эта дата осталась в памяти не только нашей, но и тех, кто будет работать после нас, - сказал министр. - Закладка аллеи - одно из знаковых событий, которое, полагаю, тоже внесет свою лепту в то, чтобы этот юбилей остался в нашей с вами памяти и памяти будущих поколений работников органов юстиции".

В мероприятии приняли участие руководство Министерства юстиции и работники органов юстиции, представители администрации Московского района Минска, руководство РУП по оказанию услуг "БелЮрОбеспечение", Департамента по архивам и делопроизводству и редакции журнала "Юстиция Беларуси".

Свою историю органы юстиции Беларуси ведут с 1919 года, когда 5 февраля Центральный исполнительный комитет утвердил список народных комиссаров, в который был включен нарком юстиции - Адольф Христофорович Гетнер. Сто лет назад были заложены основы ведомства, историческим правопреемником которого является современное Министерство юстиции Беларуси.-0-