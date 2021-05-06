Памятник Иону Солтысу открыли на улице Ваупшасова в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня состоялась церемония открытия памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу, передает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовый бюст установили на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса по инициативе молдавской диаспоры и при поддержке посольства Молдовы в Беларуси. В торжественной церемонии его открытия приняли участие председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный, экс-президент Молдовы Игорь Додон, представители посольства и органов белорусской исполнительной власти.

"В Великой Отечественной войне погибли миллионы советских граждан, среди которых были сотни тысяч белорусов и молдаван. Цена этих жертв - победа, наша свобода. За нее воевал весь советский народ. Мы победили вместе и всегда должны хранить память о той Великой Победе, - сказал Игорь Додон. - Всем, кто занимался установкой бюста в честь Иона Солтыса, хочу сказать спасибо. Я уверен, что этот памятник - на века, и он всегда будет напоминать, что белорусы и молдаване - братские народы".

Игорь Додон

Аналогичного мнения также придерживается председатель городского Совета депутатов Андрей Бугров. "Мы прошли войну с разными народами плечом к плечу и ни разу не задавались вопросом, у кого какая национальность. Нас объединила одна цель - победа, которую мы достигли, но вместе с этим всегда важно помнить, что мы живем благодаря таким погибшим парням, как Ион Солтыс. На нашей земле всегда будут чтить этих героев", - сказал он.

Автором бюста является художник Хизри Асадулаев. Скульптурная композиция изготовлена из бронзы и установлена на постаменте из красного гранита. Высота памятника составляет 3,5 м.

Ион Солтыс (1923-1945) - украинец, уроженец села Кузьмин, которое ныне находится на территории Молдовы. Когда началась война, ушел в партизанский отряд. В апреле 1944 года был призван в армию. Боевое крещение получил при форсировании реки Днестр в районе Рыбница-Резина. В первом же бою был ранен и попал в госпиталь. После лечения, продолжавшегося два месяца, направлен в 548-й стрелковый полк. Ион Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне в черте города Тшебень Малы, Польша) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал ее форсирование ротой. Уже будучи раненым, он собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом. Похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно 10 апреля 1945 года.-0-

Николай Васильков

Тенгиз Думбадзе

Зинаида Гречаный

Фото Рамиля Насибулина