Памятник Низами Гянджеви в Минске планируют открыть во второй половине декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня обсудил с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым нюансы реализации проекта по установке в белорусской столице памятника азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, передает корреспондент БЕЛТА.

В сквере неподалеку от азербайджанского посольства недавно появился памятник классику персидской поэзии Низами Гянджеви. Сейчас там завершаются последние штрихи по благоустройству.

"Ваша страна притягивает. У нас сотрудничество во всех сферах очень развито, и мы должны поддерживать темп, заданный нашими президентами, и дальше развивать культурные, гуманитарные связи", - сказал Ульви Бахшалиев. Он поблагодарил Владимира Кухарева, что благодаря его личному участию установка памятника состоялась. "Хотим внести свою лепту в украшение Минска", - подчеркнул посол.

Он уже побывал на площадке, оценил проведенную работу. "Очень красиво смотрится, сквер благоустроен. Скамейки готовы, осталось установить. Надеемся, погода скоро мороз спадет, и мы будем говорить об открытии. С нашей стороны рассматривается вариант после 20-го декабря. Предложим несколько дат, когда будем готовы. Хотим, чтобы открытие было красивым", - сказал Ульви Бахшалиев.

Владимир Кухарев заверил, что все будет сделано должным образом, с привлечением общественности. "В будущем это место станет площадкой для привлечения людей, общения, проведения культурных мероприятий и завязывания дружеских отношений между представителями разных национальностей", - сказал глава столицы.

Стороны отметили: нет препятствий для символичного ответа - установки в Азербайджане памятника какому-либо белорусскому классику. Эта тема еще будет обсуждаться.

Низами Гянджеви - классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Используя темы из традиционного устного народного творчества и письменных исторических хроник, Низами своими поэмами объединил доисламский и исламский Иран. В этом году отмечается 880-летие со дня рождения поэта.-0-