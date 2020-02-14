Памятник воинам-интернационалистам открыли после реконструкции в Жабинке

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городском парке Жабинки сегодня торжественно открыли обновленный памятник воинам-интернационалистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Концепция установленного около 20 лет назад памятника сохранена: это арка с колоколом и мемориальная плита с именами четырех земляков, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, - старшего лейтенанта Василия Дударя, прапорщиков Николая Мороза и Сергея Грудницкого, ефрейтора Валерия Мигеля. Обновленный монумент выполнен из современных материалов. С двух сторон от него в почетной вахте застыли боевая машина десанта и самоходный миномет - технику на безвозмездной основе предоставило Министерство обороны. Кроме того, во время реконструкции благоустроили прилегающую территорию: в парке установили новые светильники, вымостили плиткой пешеходные дорожки.

Реконструкция памятника - это только начало масштабного преобразования всего городского парка. Помимо мемориальной части проектом предусмотрено выделение центральной, экологической и духовной зон. Планируется, что в перспективе парк станет не только местом для отдыха, но и духовно-патриотического воспитания молодежи. "В мае страна отпразднует 75-летие Великой Победы. К сожалению, свидетелей тех героических событий, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Поэтому сейчас именно ветераны афганской войны должны продолжить эстафету в деле воспитания наших детей в духе патриотизма, уважения и любви к Родине", - сказал, обращаясь к присутствующим, первый заместитель председателя Жабинковского райисполкома Александр Кучинский.

На митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, в городском парке собрались представители руководства района, ветераны войны в Афганистане, родственники погибших ребят, общественность. Память тех, кто не вернулся с войны, участники мероприятия почтили минутой молчания. По ходатайству Жабинковской районной организации Белорусского общества инвалидов подполковника в отставке Михаила Степанова наградили медалью "За заслуги" Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

Как отметил председатель Брестской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Юрий Караба, сейчас в каждом районном центре области есть мемориалы в честь воинов-интернационалистов. Вслед за Жабинкой памятник землякам-афганцам обновили в Кобрине. Его открытие состоится 15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов.

В настоящее время на территории области проживают 4570 бывших участников локальных войн, в том числе 1736 являются членами ОО "БСВВА".-0-

Фото "Сельская праўда"