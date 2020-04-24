Памятное мероприятие к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС прошло в Минске

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, прошло сегодня на улице Игнатенко в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Первый, самый жестокий удар взяли на себя персонал и пожарные, которых называют "шеренгой №1": Виктор Кибенок, Владимир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай Ващук, Василий Игнатенко.

Василий Игнатенко родом из деревни Сперижье Брагинского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года "За мужественные и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и устранении ее последствий" посмертно награжден орденом Красного Знамени. В Минске и Брагине именем Василия Игнатенко названы улицы, в Брагине отважному огнеборцу установлен памятник.

Ежегодно ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты МЧС, юные спасатели собираются в столице на митинг, который проходит у мемориальной доски Василия Игнатенко. Память героев чтят минутой молчания.

В настоящее время в органах и подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям трудятся несколько десятков чернобыльцев-ликвидаторов.-0-