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06 апреля 2021, 20:09

Памятную аллею из 44 туй высадили в Бешенковичском районе

Фото УМЧС Витебской области
Фото УМЧС Витебской области

6 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Капсулу с посланием потомкам сегодня заложили в новой аллее из 44 туй работники областного УМЧС и Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) возле мемориального комплекса "Узречье" в Бешенковичском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УМЧС Витебской области.

Спасатели Витебской области и работники Витебского ГПЛХО во время республиканской акции "Неделя леса - 2021" заложили памятную аллею. Возле мемориального комплекса "Узречье" Бешенковичского района теперь растут в ряд молоденькие туи. "Мы посадили 44 туи в знак того, что в июне 1944 года в этом месте воины 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта форсировали Западную Двину. Бесстрашные солдаты и офицеры вели кровопролитный и затяжной бой, длившийся 12 часов. Под камнем заложили капсулу с заветом будущему поколению. Мы передали потомкам послание, как важно бережно относиться к жизни, охранять окружающую среду и любить Родину. Вскрыть ее предполагается в 2044 году - к столетию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - рассказали в УМЧС.

Участники акции возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили память о подвиге солдат минутой молчания. Более двухсот воинов захоронены в братской могиле мемориального комплекса "Узречье", 8 из них были Героями Советского Союза.

В мероприятии участвовали помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, представители районной власти, а также школьники, помогавшие высаживать туи. На память мальчикам и девочкам достались небольшие сувениры от областного УМЧС.-0-

Фото УМЧС Витебской области

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