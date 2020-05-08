Памятную доску Герою Советского Союза Илье Антонову открыли в Гродно

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Илье Антонову, передает корреспондент БЕЛТА.

Доска разместилась на здании нынешнего ЖЭС-1, где в послевоенное время работал Илья Антонов. Коммунальщики и выступили инициаторами увековечивания памяти коллеги.

"Илья Семенович был человеком твердого характера, сильной воли, умел объединять людей, вдохновлять их на достижение поставленных целей. Помню, что его очень уважали коллеги, знакомые. Для семьи очень важно, что память о герое увековечена таким образом", - отметила во время открытия памятной доски внучка героя Татьяна Соседко. Она рассказала, что сам Илья Антонов о войне вспоминать и говорить не любил, а 9 Мая в семье было особенным праздником.

Памятная доска выполнена из бронзы и гранита. Автором работы стал известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. "Очень впечатлила фронтовая биография героя, которая могла бы стать сценарием к фильму", - отметил он.

Военный комиссар Военного комиссариата города Гродно и Гродненского района подполковник Александр Лобанов, Внучка Героя Советского Союза Ильи Антонова Татьяна Соседко, Заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик, Скульптор Владимир Пантелеев

Илья Антонов прошел фронтовыми дорогами в пехоте. Командовал ротой, батальонам, участвовал в самых кровопролитных сражениях Великой Отечественной войны - в Сталинградской битве, на Курской дуге. За успешное форсирование Днепра под Киевом и удержание плацдарма Илье Антонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал он в освобождении Украины и Беларуси, форсировании Вислы и Одера.

"Имя Ильи Антонова навсегда вписано в историю Гродно. Его военные подвиги, созидательный труд в мирное время способны стать примером твердости духа, целеустремленности и для молодого поколения", - отметил во время церемонии заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.

Открытие памятной доски - часть праздничных мероприятий в регионе, приуроченных к 9 мая. Продолжается на Гроднещине республиканская акция "Солдаты Победы": ветеранов с оркестрами, творческими номерами поздравляют на дому. Представители организаций, предприятий, общественных объединений, местной власти, жители региона несут цветы к памятникам, братским могилам, мемориальным комплексам. На 9 Мая запланированы презентация книги о героях войны, именами которых названы городские улицы, торжественное возложение цветов, а также праздничный салют. В экран площадью 1,3 тыс. кв.м превратится колесо обозрения в парке им.Жилибера в Гродно: на высоте 42 м засияет поздравление "С Днем Победы! 75 мирных лет!"-0-