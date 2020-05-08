ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 8 мая 2020
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:06 Исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19 проведут в отдельных районах Общество
15:52 ФОТОФАКТ: В Барселоне открылись пляжи Калейдоскоп
15:42 Условия ведения сельского хозяйства в Беларуси могут существенно измениться к середине века Экономика
15:37 Определены победители конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" Культура
15:34 Памятную доску Герою Советского Союза Илье Антонову открыли в Гродно Регионы
15:31 Банковский процессинговый центр предупредил о новых схемах мошенничества на фоне COVID-19 Общество
15:29 "За всю жизнь не припомню такого необычного поздравления" - могилевские спасатели чествовали ветерана Регионы
15:17 В Киеве 12 мая начнется первый этап ослабления карантина В мире
15:09 День Победы занимает особое место в сердце каждого белоруса - Дрожжа Общество
15:04 Проблемные вопросы ЖКХ рассмотрены на совещании в Администрации Президента Общество
15:01 ПВТ приглашает присоединиться онлайн к Неделе Scratch в Беларуси Технологии
14:57 Посол Молдовы: многим странам стоит брать пример с того, как Беларусь преодолевает трудности Общество
14:57 Авраменко: мы все в неоплатном долгу перед ветеранами Общество
14:56 Белгидромет рассказал о причинах и последствиях изменения климата Общество
14:56 Геннадий Пальчик: сохранить трепетное отношение к Победе у молодого поколения - наша общая задача Общество
14:52 Червяков: выстраивая сильную экономику и сохраняя соцприоритеты, мы укрепляем независимость страны Экономика
14:48 Кочанова и Андрейченко возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина" Общество
14:40 В День Победы на белорусской границе ознакомят с подвигами ветеранов войны Общество
14:28 Посол Сербии: Беларусь может служить примером правильного отношения к памяти о Великой Победе Общество
14:27 Миклашевич: защита Отечества - священный долг Общество
14:18 Приемная кампания стартовала в лицее БГУ Общество
14:08 Белорусы чтят память о героях и стараются восстановить сведения о каждом воине - Сенько Общество
14:04 Арендатор принадлежащей горисполкому площадки в центре Витебска не сможет торговать секонд-хендом Регионы
13:52 Эксперты прогнозируют к 2025 году увеличение числа больных туберкулезом в мире на 6 млн В мире
13:48 Касько: День Победы объединяет белорусов в стремлении сохранить мирную жизнь для будущих поколений Общество
13:36 Дом-интернат для пожилых с фитобаром и спортивной площадкой открылся в Острошицком городке Регионы
13:34 Мезенцев подарил Лукашенко первый экземпляр книги о раритетах времен ВОВ из музеев Беларуси и России Президент
13:34 Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов Регионы
13:31 Белорусский рубль на торгах 8 мая укрепился к трем основным валютам Экономика
13:29 Лугина: "Тростенец" - страшный символ трагедии, о которой нельзя забыть Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 мая 2020, 15:34

Памятную доску Герою Советского Союза Илье Антонову открыли в Гродно

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Илье Антонову, передает корреспондент БЕЛТА.

Доска разместилась на здании нынешнего ЖЭС-1, где в послевоенное время работал Илья Антонов. Коммунальщики и выступили инициаторами увековечивания памяти коллеги.

"Илья Семенович был человеком твердого характера, сильной воли, умел объединять людей, вдохновлять их на достижение поставленных целей. Помню, что его очень уважали коллеги, знакомые. Для семьи очень важно, что память о герое увековечена таким образом", - отметила во время открытия памятной доски внучка героя Татьяна Соседко. Она рассказала, что сам Илья Антонов о войне вспоминать и говорить не любил, а 9 Мая в семье было особенным праздником.

Памятная доска выполнена из бронзы и гранита. Автором работы стал известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. "Очень впечатлила фронтовая биография героя, которая могла бы стать сценарием к фильму", - отметил он.

Военный комиссар Военного комиссариата города Гродно и Гродненского района подполковник Александр Лобанов, Внучка Героя Советского Союза Ильи Антонова Татьяна Соседко, Заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик, Скульптор Владимир Пантелеев
Военный комиссар Военного комиссариата города Гродно и Гродненского района подполковник Александр Лобанов, Внучка Героя Советского Союза Ильи Антонова Татьяна Соседко, Заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик, Скульптор Владимир Пантелеев

Илья Антонов прошел фронтовыми дорогами в пехоте. Командовал ротой, батальонам, участвовал в самых кровопролитных сражениях Великой Отечественной войны - в Сталинградской битве, на Курской дуге. За успешное форсирование Днепра под Киевом и удержание плацдарма Илье Антонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал он в освобождении Украины и Беларуси, форсировании Вислы и Одера.

"Имя Ильи Антонова навсегда вписано в историю Гродно. Его военные подвиги, созидательный труд в мирное время способны стать примером твердости духа, целеустремленности и для молодого поколения", - отметил во время церемонии заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.

Открытие памятной доски - часть праздничных мероприятий в регионе, приуроченных к 9 мая. Продолжается на Гроднещине республиканская акция "Солдаты Победы": ветеранов с оркестрами, творческими номерами поздравляют на дому. Представители организаций, предприятий, общественных объединений, местной власти, жители региона несут цветы к памятникам, братским могилам, мемориальным комплексам. На 9 Мая запланированы презентация книги о героях войны, именами которых названы городские улицы, торжественное возложение цветов, а также праздничный салют. В экран площадью 1,3 тыс. кв.м превратится колесо обозрения в парке им.Жилибера в Гродно: на высоте 42 м засияет поздравление "С Днем Победы! 75 мирных лет!"-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ Гродно памятники
Новости рубрики Регионы
Андрей Моисеев "За всю жизнь не припомню такого необычного поздравления" - могилевские спасатели чествовали ветерана
Фото из архива Арендатор принадлежащей горисполкому площадки в центре Витебска не сможет торговать секонд-хендом
Фото из архива Дом-интернат для пожилых с фитобаром и спортивной площадкой открылся в Острошицком городке
Фото из архива Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов
Фото из архива Движение на участке пр.Машерова закроют сегодня с 18.00
Дочь защитника Брестской крепости Алексея Наганова Надежда Дочь защитника Брестской крепости: чтить ветеранов и память погибших нужно обязательно
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы
Парламент назначил президентские выборы на 9 августа
В Беларуси выздоровели и выписаны 5067 пациентов с COVID-19
"Минск Мир": сразу в трех домах - любая квартира в рассрочку без первого взноса!
Топ-новости
Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом
Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер - Румас
Проблемные вопросы ЖКХ рассмотрены на совещании в Администрации Президента
Президентские выборы 2020 года будут проходить в особых условиях - Ермошина
Посол Сербии: Беларусь может служить примером правильного отношения к памяти о Великой Победе
Доплаты, социальные льготы и просто внимание - ни один из 4,7 тыс. ветеранов ВОВ в Беларуси не забыт
Банковский процессинговый центр предупредил о новых схемах мошенничества на фоне COVID-19
Стала известна программа мероприятий 9 Мая в Минске
Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА
ОАО "Белинвестбанк" и Mastercard представили новую платформу лояльности
Белгидромет рассказал о причинах и последствиях изменения климата
Цветы и внимание ветерану: министр обороны поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина
Помощники Президента проведут прямые телефонные линии в мае
В Беларуси подготовили первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны
Сдавшая плазму после COVID-19 жительница Гродно: решение стать донором приняла еще в больнице
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.