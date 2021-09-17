Памятную доску сестре милосердия Софье Голуховой открыли в Гомеле

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Памятную доску сестре милосердия Софье Голуховой открыли сегодня в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В память о бесконечной помощи нуждающимся, за подвиг и отвагу, проявленные перед страдающими людьми, Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста установила доску на фасаде жилого дома по улице Жукова Гомеля, где жила сестра милосердия.

"Она - яркий пример человека, который отдавал свою душу, свои силы, любовь и заботу людям. Сегодня Софье Васильевне исполнилось бы 100 лет. Она была очень мудрая, чуткая, заботливая женщина, всегда находила слова поддержки для окружающих. Постоянно встречалась с молодым поколением, рассказывала о своем жизненном пути. Мы всегда будем чтить память о ней, гордиться ею", - отметила на открытии председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк. Сенатор добавила: символично, что открытие памятной доски состоялось в День народного единства и дни празднования 100-летия БОКК.

На памятной доске нанесен QR-код, который направляет на страницу Википедии, созданную волонтерами областной организации БОКК и повествующую о биографии Софьи Голуховой.

Племянница сестры милосердия Вера Астафенко выразила благодарность за то, что современные поколения помнят своих прославленных предков. Она напомнила один эпизод из жизни Софьи Голуховой. В октябре 1942 года два дня Софья оказывала помощь людям, спасла более 40 раненых. На третий день батальон перешел в наступление. Пытаясь помочь раненому на поле боя, сестра получила тяжелые ранения: потеряла левую руку, и была ранена в правую руку и ногу. "Хочется, чтобы военное лихолетье больше никогда не повторилось, чтобы небо над нашей страной было мирным, а люди счастливыми, едиными", - пожелала Вера Астафенко.

Софья Голухова родилась в деревне Люшево Буда-Кошелевского района. После окончания Жлобинской школы медицинских сестер в 1940 году начала работать в фельдшерско-акушерском пункте Уваровичского района. В начале войны была распределена в Березовский госпиталь Брестской области вместе с отрядом медсестер, но не смогла прибыть туда из-за начавшихся военных действий. Служила на медицинском пароходе "Клим Ворошилов", занимавшемся переправкой раненых в приволжские военные госпитали. В декабре 1941 года в качестве операционной хирургической медсестры была направлена на Калининский фронт. Летом 1942 года принимала участие в боях в Тверской области. Софья Голухова была удостоена медали имени Флоренс Найтингейл "За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающее восхищение всего человечества", награждена орденами Отечественной войны I и II степени. Она ушла из жизни в 2012 году.-0-