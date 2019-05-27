Парад пограничных катеров по Сожу пройдет в Гомеле 28 мая

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Парад пограничных катеров по реке Сож пройдет в Гомеле 28 мая. Разработана большая программа зрелищных мероприятий, посвященных 101-й годовщине органов пограничной службы, сообщил журналистам заместитель начальника Гомельской пограничной группы по идеологической работе и кадровому обеспечению Сергей Свентецкий, передает корреспондент БЕЛТА.
Начало праздничной программе положит митинг у памятного знака воинам-пограничникам на улице Билецкого в 10.00. Здесь выступят ветераны Великой Отечественной войны и военнослужащие срочной службы Гомельской пограничной группы. Продолжением станет торжественный марш военнослужащих с участием ветеранов службы.
Далее по Киевскому спуску процессия пройдет к памятнику "Лодочник", где для участников праздника будет организована одновременно смотровая и концертная площадка. С набережной Сожа гомельчане смогут увидеть более десятка состоящих на службе катеров, которые пройдут водным парадом. В торжественной обстановке состоится и возложение венка на воду.
Продолжит программу плац-концерт военного оркестра пограничной группы и его солистов.
На праздник приглашены не только пограничники и ветераны службы, но и жители, гости Гомеля и области.
Традиционно День пограничника отмечается в Беларуси 28 мая. Летоисчисление службы ведется с 1918 года, когда был подписан декрет "Об учреждении пограничной охраны".-0-
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