Парад войск и пробег ретротехники открыли в Гродно праздничные мероприятия

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, открылись торжественным митингом, парадом войск Гродненского гарнизона и пробегом ретротехники, передает корреспондент БЕЛТА.

Центральной площадкой стали площадь Ленина и парк им. Жилибера. Дал старт празднованию торжественный митинг, после которого состоялось возложение венков к Вечному огню у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"Уже 74 года отделяют нас от события, когда была подведена черта под самой кровопролитной в истории человечества войной. Именно столько времени мы пишем слово Победа с большой буквы, подчеркивая тем самым все величие подвига народа в битве с фашизмом. Подвиг наших отцов и дедов - пример для всех поколений. И наша главная цель - сберечь мир и свободу", - отметил во время митинга председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что День Победы - это праздник, объединяющий людей разных поколений.

В традиционном параде приняли участие около 500 человек. Прошли не только войска Гродненского гарнизона, но и представители внутренних войск, МЧС, органов пограничной службы, а также женщины-военнослужащие.

По улицам областного центра прошла ретротехника. Автомобили и мотоциклы различных эпох были стилизованы под технику военной поры. На грузовиках были установлены платформы, посвященные тем, кто наряду с войсками приближал победу, - труженикам тыла, медикам. Участники пробега возложили цветы и венки к нескольким памятникам в разных частях города.

На площади Тизенгауза развернулась выставка современной военной техники и вооружения. В центре внимания юных гродненцев была бронетехника.

Центром притяжения стали тематические площадки в парке им. Жилибера. Здесь разместился военно-полевой госпиталь, партизанский лагерь, творчески были представлены молодежный привал и литературных штаб. Сразу на нескольких сценах развернулись тематические концертные программы.

Гуляния продолжатся до самого вечера. Одной из изюминок празднования в регионе станет акция "В 6 часов вечера после войны". Ровно в 18 часов концерты с песнями и танцами той эпохи начнутся во всех городах и крупных населенных пунктах региона. По всей области - сотни адресов проведения. В Гродно, например, концерты пройдут на площади Ленина, у нескольких школ в спальных микрорайонах, на смотровой площадке на высоком берегу Немана у Старого Моста.

Завершатся гуляния вечерним концертом у Кургана Славы. Его участники присоединятся к акции "Споем "День Победы" вместе". Дадут в Гродно и праздничный салют.-0-

Фото Леонида Щеглова