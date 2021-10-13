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13 октября 2021, 17:36

Парадокс эксперимента: общественному транспорту в Минске выделили свою полосу движения, но пользуется ею не только он

Выделенные полосы для движения общественного транспорта появились в Минске накануне Европейских игр в 2019 году. С тех пор их протяженность постоянно увеличивается. ГАИ все настойчивее требует соблюдения правил проезда по полосе с крупной литерой "А". Вместе со старшим инспектором ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска капитаном милиции Виталием Морозовым мы проверили, не создают ли водители препятствий движению маршрутных транспортных средств.

"Выбор невелик: или нарушаю правила, или теряю заработок"

Место дислокации - улица Притыцкого. Здесь интенсивность движения одна из самых высоких в столице. Многие троллейбусы и автобусы именно на этой оживленной магистрали съезжают на улиц Лещинского, Жудро, Ольшевского и Глебки. В часы пик здесь нередки пробки.

- Проблемные точки - это еще проспект Дзержинского и улица Немига. Отдельная полоса для общественного транспорта, которая введена на наиболее загруженных дорожных артериях, - один из важных шагов для борьбы с заторами. Заезжать на нее владельцам личных автомобилей разрешено лишь для поворота направо в определенных местах, обозначенных пунктирной линией, - подчеркивает Виталий Морозов.

Но водитель "Форда", который резво едет по запрещенной полосе, похоже, этого не знает. Молодой человек не понимает, почему его остановили.

- Вы двигались по полосе общественного транспорта, - поясняет Виталий Морозов.

- А… Точно... Понимаете, я курьер, опаздываю. Извините, - протягивает права парень.

Виталий Морозов пробивает его по базе и видит: тот не относится к числу злостных нарушителей.

- Вы вообще знаете о существовании таких полос? - встреваю в беседу.

- Конечно! Я ведь бывший "маршрутчик".

- Как вы относитесь к этому нововведению?

- Отлично! Минск перегружен автомобилями. Нужно поддерживать людей, которые делают выбор в пользу общественного транспорта. Одно дело сидеть в пробке в переполненном автобусе и совсем другое - в своем авто, с кондиционером и музыкой.

Проходит немного времени после того, как курьер отправляется по своим адресам, и видим: "Мазда"-убер нагло останавливается прямо на полосе с "А" перед магазином "Богатырь".

- Меня вызвали прямо сюда. Не имею права отъехать дальше чем на 150 метров, иначе программа-навигатор не "увидит" клиента, - объясняется таксист Дмитрий. - Выбор невелик: или нарушаю правила, или теряю заработок.

- Получив водительское удостоверение, вы соглашаетесь с выполнением ПДД, - терпеливо объясняет инспектор. - Если автомобиль не мешает общественному транспорту и нет запрещающих знаков, то можно остановиться, чтобы высадить или посадить пассажира. Но если установлен знак 3.27 - останавливаться нельзя.

Дмитрий божится: усвоил правило как таблицу умножения. И клянется, что постарается в дальнейшем не "попадаться ГАИ на глаза".

В ПДД нет термина "если мне надо"

Замечаем, как элегантный коричневый "Лексус" красиво плывет в крайнем правом ряду. Инспектор по громкоговорителю приказывает нарушителю остановиться. За рулем женщина. Протягивает права и объясняет, что везла дочь в колледж, высадила недалеко от него и продолжила движение по полосе общественного транспорта.

- Во-первых, на этой полосе остановка запрещена, во-вторых, двигаться по ней разрешено только для поворота направо.

- А если мне надо остановиться? - недоумевает водитель.

- В правилах дорожного движения нет такого термина: "если мне надо", - улыбается инспектор.

- Как тогда высадить ребенка возле колледжа?

- Припарковать автомобиль в разрешенном месте. В следующий раз для высадки поверните на улицу Жудро или в тот карман, - показывает рукой инспектор.

- Поняла. Спасибо.

Интересуюсь у владелицы "Лексуса" отношением к выделенной для общественного транспорта полосе.

- Раз придумали, то, наверно, правильно, - пожимает плечами она.

Виталий Морозов популярно объясняет ей, для чего нужно это нововведение:

- Наши две машины занимают столько места, сколько один небольшой автобус, который перевозит в час пик до 50 пассажиров. Представьте, что каждый из них ехал бы на авто: в ряд выстроились бы десятки машин - уже поток получается. Как сквозь него пробиться маршрутке или автобусу?

Водитель "Лексуса" дает слово, что нарушать больше не будет.

Замечено, что эффективность выделенных полос напрямую зависит от присутствия там сотрудников ГАИ. Стоит автомобиль с маячками - и торопыг в разы меньше. Как только инспекторы уехали - правый крайний ряд, как магнит, притягивает водителей машин.

- Люди должны научиться уважать друг друга, думать не только о своем удобстве, - рассуждает мой собеседник. - Но на дороге многие хотят преимуществ только для себя, а о других и о правилах ПДД забывают. Поэтому по поводу выделенных полос разговор должен идти в контексте повышения культуры водителей в целом.

В Беларуси, как и в мире, широко рекламируются концепции зеленого города и города без пробок. Чтобы разгрузить магистрали и очистить от загрязнений воздух, нужно попытаться убедить как можно больше людей пересесть на общественный транспорт. И здесь поможет "полоса везения", если водители авто отнесутся к новшеству серьезно.

Начальник ОГАИ МОБ Фрунзенского РУВД г. Минска Андрей Шуканов:

- Выделенные полосы для общественного транспорта - мировая практика. Читал, что в Париже на многих улицах автобусные коридоры отделены специальным бетонным барьером! И на них установлены радары, которые фиксируют нарушителей. На мой взгляд, в недалеком будущем полос для общественного транспорта станет больше в нашей столице, появятся они и в областных центрах, на магистралях с оживленным трафиком. Ведь из "Минсктранса" приходит немало жалоб, что перевозка пассажиров осуществляется с задержками. Причина - перегруженный крайний правый ряд. Поэтому разгрузка таких полос продолжится. Кстати, на пересечении Притыцкого и Лобанка уже установлены и работают камеры по фотофиксации парковки на полосе для маршрутных транспортных средств. Пока в полосе, выделенной для движения общественного транспорта, они работают в тестовом режиме. Однако водителям не стоит расслабляться: наши сотрудники на подобных участках могут привлекать их к ответственности за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части (ч.7 ст.18.13 КоАП) и за нарушение правил остановки/стоянки (ст.18.18 КоАП). Акцентирую внимание, что за езду по выделенной полосе для общественного транспорта грозит штраф от 1 до 5 базовых величин, за парковку в неположенном месте - 1 базовая величина для легкового транспорта и 5 базовых - для грузовиков и автобусов.

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 Дней".-0-

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ГАИ Минск транспорт
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