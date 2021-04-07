Парк аттракционов в Могилеве планирует начать работу в этом месяце

7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Парк аттракционов в Могилеве планирует начать работу уже в этом месяце. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор ОАО "Могилеваттракционы" Юрий Мышейко.

Сейчас в парке идут подготовительные работы к новому сезону - красят оборудование, приводят в порядок прилегающую территорию. "Планируем принять первых посетителей уже в этом месяце. Однако многое будет зависеть от погодных условий", - рассказал Юрий Мышейко.

В этом году для могилевчан и гостей города готовят новый аттракцион. "Он называется "Свадебная карусель". Кататься на ней смогут как дети, так и взрослые. Сейчас идут работы по обустройству площадки под новое оборудование. И уже после открытия каждый желающий сможет прокатиться на новой карусели", - отметил директор предприятия.

В Могилеве уже начали работать два мини-парка: у ТРЦ "Атриум" и торгового центра "Криница".

Сегодня в состав ОАО "Могилеваттракционы" входит 8 структурных подразделений, среди которых - оздоровительно-развлекательный комплекс "Печерск", мини-кафе, трикотажное ателье "Мечта". Имеется и пункт проката, в котором можно взять во временное пользование спортивный инвентарь, туристические принадлежности, различную бытовую технику, детские автомобильные кресла и другое.-0-