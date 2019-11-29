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29 ноября 2019, 15:37

Парк семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк семейных деревьев заложили сегодня во Фрунзенском районе Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районной организации ОО "БРСМ".

Участие приняли молодые семьи района, в том числе многодетные. Вместе они высадили 21 тую и 22 клена. На память о событии всем участникам вручили сертификаты. Деревья были высажены в зеленой зоне, расположенной на пересечении ул. Неманской и ул. Притыцкого.

Как пояснил первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей, парк создается согласно эскизу, выбранному местными жителями. "Изначально предложили людям три варианта парка. Был выбран один из них, вот его и реализуем. Мы благоустроили зеленую зону, построили пару пешеходных дорожек, поставили лавочки и урны, разместили знак парка - камень. Также сделали декоративный навес, на него пустим плетущийся виноград, в дальнейшем это будет одна из трех входных групп в парк", - пояснил он.

В будущем планируется оборудовать мангалы и беседки, создать пруд и амфитеатр. "Это будет зона отдыха для жителей района", - заключил Денис Драпей.

Парк семейных деревьев во Фрунзенском районе - это продолжение одноименного проекта БРСМ, который реализуется по всей Беларуси территориальными комитетами БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов.-0-

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