Парки семейных деревьев заложат 21 марта в Глуске, Осиповичах и Кировске

20 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Республиканский проект "Парк семейных деревьев" стартует в Могилевской области 21 марта. Первыми в регионе парки заложат семьи в Глуске, Осиповичах и Кировске, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь обкома БРСМ Анна Рыжевская.

В Осиповичах по улице Сташкевич (вблизи Аллеи героев) высадят двадцать лип. В мероприятии примут участие около 150 человек, среди которых будут семьи, прожившие в браке более 40 лет, многодетные и молодые семьи.

Липовая аллея появится и в Глуске по улице Гагарина. Участники акции, в том числе семья-победитель областного конкурса "Семья года", высадят 25 деревьев.

В Кировске по улице Гагарина на посадку 15 берез также выйдут молодожены, молодые родители, семьи со стажем, победители районного и областного фестиваля здорового образа жизни "Папа, мама, я - спортивная семья" и районного конкурса "Многодетная семья года".

В апреле-мае к проекту присоединятся Могилев и Бобруйск, а затем и другие населенные пункты региона.

Республиканский проект по закладке парков семейных деревьев проводится в течение года. Он подразумевает создание в каждом регионе страны парков (в том числе аллей и скверов) семейных деревьев, где каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево в специально отведенном месте. Рядом с деревом можно будет установить табличку с генеалогическим древом. Организатором проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-