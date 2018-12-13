Парковки по ул. Толстого, ул. Вокзальная и ул. Суражская в Минске с 26 декабря станут платными

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платные парковки с 26 декабря заработают еще на трех улицах в Минске в районе железнодорожного вокзала, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".

Будет взиматься плата за парковку по ул. Толстого (обе стороны от ул. Московской до ул. Могилевской), ул. Вокзальная (обе стороны от ул. Толстого до ул. Суражской) и ул. Суражская (обе стороны от ул. Вокзальная до ул. Московская).

Всего в Минске, по данным на 1 октября, насчитывается 55 зон платной парковки, из них 8 закрытых. Как сообщалось ранее, до 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца.

Предусмотрены различные варианты оплаты: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, а также через платежный терминал или по карте парковки. Установлены три тарифа: Br1, Br2 и Br5 в час. Дороже всего стоит услуга в районе пл. Свободы - ул. М. Богдановича - ул. Интернациональной - ул. Зыбицкой.

С 1 декабря платные уличные парковки открытого типа в столице переходят на новый режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 с выходными днями в субботу и воскресенье.-0-