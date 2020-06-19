Парламентарии поздравили врачей Краснопольской больницы с Днем медика и передали денежный сертификат

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей Сергей Сыранков и член Совета Республики Виктор Ананич в преддверии Дня медицинского работника встретились с коллективом Краснопольской центральной районной больницы. Парламентарии поздравили медиков с профессиональным праздником, вручили им подарки, в том числе денежный сертификат, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Сергей Сыранков поблагодарил медработников за профессионализм и преданность выбранному делу и вручил главному врачу Краснопольской ЦРБ Галине Морозовой подарочный денежный сертификат. Медиков во время встречи наградили также почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками от Краснопольских райисполкома и райсовета депутатов, республиканского общественного объединения "Белая Русь".

Обращаясь к медикам, Сергей Сыранков отметил, что врачи имеют в обществе особый статус. "Этой профессии посвящают себя люди, для которых нет чужой боли, которые в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь", - сказал он. В нынешней непростой эпидемиологической ситуации знания, опыт и профессионализм людей в белых халатах востребованы как никогда, добавил парламентарий.

Приятным подарком для врачей стал праздничный концерт под названием "Люди, дарующие жизнь". Его для медиков организовали работники культуры Краснопольского района.-0-

Фото Палаты представителей