Парламентариям следует уделять больше внимания программам поддержки и развития села - Бартош

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новоизбранные парламентарии должны инициировать больше проектов, направленных на эффективное развитие сельских населенных пунктов. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА Светлана Бартош, избранная депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Днепро-Бугского округа №10.

"Проблемы городских и сельских жителей одинаково важны. Где бы человек ни жил, ему нужны внимание, медицинское, торговое, транспортное обслуживание, - подчеркнула Светлана Бартош. - В деревне людям тоже хочется жить с комфортом. В государстве выбрано правильное направление по поддержке строительства жилья на селе. Эту программу нужно дальше развивать, прорабатывать новые проекты. Ведь сохранить деревню можно лишь тогда, когда там будут селиться молодые семьи, будут работать школа, детский сад, магазины, появляться новые объекты инфраструктуры. Есть в районах и малочисленные деревни, их жителям тоже нужно обеспечивать достойные условия для жизни".

Округ, от которого депутат избралась в парламент, объединяет Ивановский и Дрогичинский районы. По словам Светланы Бартош, жителей волнуют похожие вопросы. "Люди хотят работать и комфортнее жить. В первую очередь их волнует занятость. Поэтому в своей программе на первое место ставлю улучшение работы предприятий, создание новых рабочих мест. Сельчане хотят, чтобы условия их жизнеобеспечения были приближены к городским. Чтобы была хорошая питьевая вода, продолжалась газификация деревень или была возможность отопления домов с использованием электроэнергии. Люди просят поддержать такие программы", - сказала она.

Светлана Бартош с 2014 года является председателем Дрогичинского районного Совета депутатов. Она уверена, что ее многолетний опыт работы с людьми, в решении их проблем будут полезны при разработке законодательных актов в парламенте.-0-